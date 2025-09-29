Atención, Florida: se confirman las fechas clave de pago de SNAP para octubre de 2025, ¿cuándo recibirás tus beneficios?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como cupones de alimentos, es una herramienta vital para millones de familias en los Estados Unidos, ayudándoles a cubrir sus necesidades alimenticias esenciales. En octubre de 2025, los beneficiarios en el estado de Florida ya tienen confirmadas las fechas de pago para poder acceder a sus beneficios.

Fechas de pago de SNAP en Florida para octubre 2025

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) ha confirmado que los pagos de SNAP en Florida se realizarán entre el 1 y el 28 de octubre de 2025. La fecha exacta depende del número de caso de cada beneficiario. Aquí están las fechas de pago según el número de caso:

1 de octubre: Para los casos que terminan en 00-03

2 de octubre: Para los casos que terminan en 04-33

3 de octubre: Para los casos que terminan en 34-66

4 de octubre: Para los casos que terminan en 67-99

Para los casos que terminan en 67-99 Fechas posteriores: Los pagos continuarán según el número de caso, hasta el 28 de octubre.

Beneficiarios de SNAP en Florida recibirán sus pagos en octubre según el calendario establecido.

Pagos de beneficios en efectivo:

1 de octubre: Para los casos que terminan en 00-33

2 de octubre: Para los casos que terminan en 34-66

Para los casos que terminan en 67-99

Cambios y restricciones en el uso de SNAP

Recientemente, el USDA ha ampliado las facultades de los estados para establecer restricciones sobre qué productos pueden comprarse con SNAP. En Florida, por ejemplo, no será posible adquirir refrescos, bebidas energéticas, dulces ni postres preparados con los beneficios de este programa. Además, el alcohol, cigarrillos, tabacos y productos de cuidado personal también quedarán fuera de las opciones elegibles.

En el estado, más de tres millones de personas dependen de SNAP, con un promedio mensual de 184 dólares por beneficiario. Sin embargo, nuevos cambios podrían afectar el acceso al programa.

Nuevos requisitos bajo la ley "One Beautiful Act"

La ley federal “One Beautiful Act” modificará los criterios de elegibilidad para SNAP a partir del próximo año. Esta ley exige que los adultos sanos entre 18 y 64 años trabajen al menos 20 horas semanales para seguir siendo elegibles. A diferencia de los requisitos anteriores, que solo aplicaban hasta los 54 años, ahora se extiende a un rango más amplio de adultos. Los veteranos y las personas sin hogar también deberán cumplir con estas condiciones, mientras que los padres de niños menores de 14 años estarán exentos.

Este endurecimiento de los requisitos podría afectar a miles de hogares que dependen de los beneficios de SNAP para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, lo que podría elevar los niveles de inseguridad alimentaria en el país. Organizaciones sociales han expresado su preocupación sobre el impacto que estas restricciones podrían tener en las comunidades más vulnerables.