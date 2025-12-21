Walmart te obligará a devolver o DESTRUIR estos 3 productos por razones que nadie imaginó

Walmart se ha dado a la labor de instar a sus clientes a devolver o destruir tres productos que han sido retirados del mercado previamente ¿Cuál es la razón? De acuerdo a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) estos artículos tienen alto potencial de poner en grave riesgo la seguridad de las personas.

Walmart y otras tiendas de obligan a devolver o destruir estos 3 productos

En las siguientes líneas, recogeremos la información dada por Newsweek, portal que nos menciona que los productos retirados del mercado son piscinas, así como un ungüento tópico. El retiro se da para evitar que afecte a miles de familias que compraron estos productos, ya sea de forma online o en tienda física, ya que estos no cumplen con los estándares de calidad.

Piscinas elevada SereneLife Home (SLPORND15/SLPORND18)

Fueron retiradas unas 80 unidades de piscinas de 48 pulgadas, debido a que la correa de compresión exterior puede servir como punto de apoyo, permitiendo que los niños se suban a la piscina. pudiendo generar ahogamiento entre los más pequeñas, inclusive con la escalera quitada.

De momento, no se han reportado heridos y fueron compradas, generalmente, vía Walmart.com, Target.com, Amazon.com, Wayfair.com o el portal web SereneLife entre diciembre 2021 a mayo de 2025 por un valor de US$300 y US$500 dólares. Si eres uno de los afectados, debes enviar evidencia fotográfica de la destrucción o eliminación para recibir un reembolso completo de SereneLife Home.

Para ello, debes comunicarte con la empres al número 888-619-6770 o por el portal web en la opción de retiro de productos, en la cual encontrarás las instrucciones para realizar el reembolso (debes adjuntar las pruebas de la destrucción o eliminación).

Piscinas elevadas Blue Wave (varios modelos)

Fueron retiradas del mercado unos 13,400 unidades de esta marca, pero de 48 pulgadas y más de altura, a causa de que su correa de comprensión crea un punto de apoyo potencial para los niños, las cuales se vendieron en establecimiento diversos como: Walmart.com, Wayfair.com, Amazon.com, Home Depot, Dunham´s Sports y Lowe's desde enero 2021 hasta julio 2025.

En dichas tiendas se vendieron entre US$600 y US$2,000 dólares, por lo que si eres uno de los afectados, debes contactar con Blue Wave para conseguir un kit de reparación gratuito y asegurarse de que los niños no se acerquen a la piscina hasta que se realice la reparación, de lo contrario debe vaciarla por completo.

Comunícate al (800) 603-0475, escribe al respectivo correo electrónico o visita su página web de retiro del mercado para obtener un kit de reparación gratuita.

Plantimx Mamisan ungüento tópico analgésico (UPC 860006498115)

Hasta el momento, se han retirado unos 50,330 frascos por no cumplir con los requisitos federales de embalaje a prueba de niños, siendo un riesgo potencial de intoxicación mortal si uno de los más pequeños de la casa lo ingieren.

Si quieres más detalles sobre el producto, los frascos son de color naranja de 3,52 oz con tapa blanca. Se estaba vendiendo en Walmart, Target alrededor de todo Estados Unidos, pero también en línea entre abril de 2024 y octubre de 2025, con un costo de US$10 dólares por frasco.

Si eres uno de los que tiene en casa este producto, entonces asegúrate que el mismo esté fuera del alcance de los niños, así como solicitar al fabricante una tapa de seguridad de repuesto gratuita. Felizmente, hasta el momento no se han reportado lesiones.

Mantén el producto fuera del alcance de los niños y llama al 855-752-6869, escribe al correo electrónico o vía online para coordinar el envío de una tapa de repuesto a prueba de niños gratuita.