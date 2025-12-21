Alarmante ROBO en Walmart de Dunkirk: arrestan a hombre acusado de delitos menores y le imponen una FIANZA de 2,500 dólares

Un nuevo caso de robo múltiple registrado en la zona comercial de Dunkirk, Maryland, culminó con el arresto de un residente del condado de Calvert. El incidente, ocurrido a mediados de diciembre, involucró a dos tiendas importantes y dio lugar a varios cargos penales menores, además de la imposición de una fianza económica, según informaron fuentes judiciales y policiales.

Arrestan a un hombre tras robos en Walmart y Giant Food de Dunkirk

De acuerdo con documentos judiciales, el 13 de diciembre agentes del sheriff del condado de Calvert respondieron a un reporte de hurto en el área comercial de Dunkirk. El sospechoso fue identificado como Emmett Odyssey Harry Gantt, de 65 años, residente de Prince Frederick.

Las autoridades indicaron que el hombre habría intentado salir del Walmart de Dunkirk con mercancía valorada en poco más de mil dólares, entre la que se incluían un patinete eléctrico y varios juegos grandes de Lego, sin realizar el pago correspondiente. Posteriormente, caminó hasta una tienda Giant Food cercana, donde también salió empujando un carrito con diversos comestibles sin pasar por la caja.

Emmett Odyssey Harry Gantt, de 65 años y residente de Prince Frederick, enfrenta cargos.

Investigación policial y hallazgo de sustancias controladas

Según el informe, empleados de Giant Food confirmaron que no observaron al acusado pagar los artículos, cuyo valor superaba los 600 dólares. Durante el interrogatorio, Gantt afirmó haber pagado en efectivo; sin embargo, no presentó recibo y ofreció versiones contradictorias sobre el monto abonado.

La policía también señaló que el hombre tenía antecedentes recientes de ingreso no autorizado al mismo Walmart semanas antes. Tras su arresto y durante una revisión de seguridad, los agentes encontraron parafernalia asociada al consumo de drogas y una pequeña cantidad de una sustancia identificada como crack.

Tal como detalla The BayNet, "los agentes informaron haber hallado un dispositivo de vidrio para fumar y una sustancia blanquecina durante el registro previo al arresto".

Cargos, fianza de 2,500 dólares y próxima audiencia judicial en Estados Unidos

Gantt enfrenta múltiples cargos menores, incluidos dos por robo, invasión de propiedad privada y posesión de sustancias controladas y parafernalia. Tras ser trasladado al Centro de Detención del Condado de Calvert, inicialmente permaneció detenido sin derecho a fianza.

Posteriormente, durante una audiencia celebrada el 15 de diciembre, un juez fijó una fianza de 2,500 dólares. Los registros judiciales indican que el acusado deberá comparecer nuevamente ante el Tribunal de Distrito del Condado de Calvert el 29 de enero de 2026, fecha programada para la audiencia de planificación del juicio.

El caso continúa bajo seguimiento judicial, mientras las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa en establecimientos comerciales del área.