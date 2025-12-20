0
AUMENTAN el salario mínimo en EE. UU.: esta es la lista de ciudades beneficiadas y cuánto ganarán en 2026

En 2026, el salario mínimo sube en Estados Unidos y varía según la ciudad. Descubre cuánto podrás ganar según tu sector y tipo de trabajo.

Gabriela Zevallos
Confirman el aumento del salario mínimo en ciudades de EE. UU. para el 2026.
Confirman el aumento del salario mínimo en ciudades de EE. UU. para el 2026.
El Gobierno de Nueva York aplicará un aumento del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026, con valores diferenciados según la ciudad y la región.

La actualización impactará a empleados por hora, trabajadores de fast food, personal con propinas y modificará los pisos salariales para horas extra y exenciones, redefiniendo cuánto ganarán los trabajadores en los principales centros urbanos del estado.

Ciudades y salarios mínimos en Nueva York para 2026

El salario mínimo en Nueva York para 2026 varía según la ciudad y la región, reflejando el costo de vida local. A continuación, se detallan los valores principales para empleados por hora y horas extra:

  • Nueva York (NYC), Long Island y Westchester: Salario mínimo: U$S 17 por hora. Hora extra mínima: U$S 25,50
  • Resto del estado de Nueva York: Salario mínimo: U$S 16 por hora. Hora extra mínima: U$S 24,00
Salario mínimo EE. UU.

Trabajadores con propinas y créditos aplicables

Los empleados que reciben propinas podrán percibir un salario base menor, siempre que la suma de sueldo y propinas alcance el mínimo general para su región. Los valores para 2026 son:

Zonas de U$S 17:

  • Servicio de comida: U$S 11,35 (crédito U$S 5,65)
  • Servicio general: U$S 14,15 (crédito U$S 2,85)

Zonas de U$S 16:

  • Servicio de comida: U$S 10,70 (crédito U$S 5,30)
  • Servicio general: U$S 13,30 (crédito U$S 2,70)

Exenciones y futuras actualizaciones

Además, se actualizan los umbrales salariales para quedar exento de horas extra: U$S 66,300 anuales en NYC, Long Island y Westchester, y U$S 62,353.20 en el resto del estado. A partir de 2027, los aumentos quedarán atados a la inflación regional, garantizando que los salarios mantengan su poder adquisitivo en cada zona.

