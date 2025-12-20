AUMENTAN el salario mínimo en EE. UU.: esta es la lista de ciudades beneficiadas y cuánto ganarán en 2026

El Gobierno de Nueva York aplicará un aumento del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026, con valores diferenciados según la ciudad y la región.

La actualización impactará a empleados por hora, trabajadores de fast food, personal con propinas y modificará los pisos salariales para horas extra y exenciones, redefiniendo cuánto ganarán los trabajadores en los principales centros urbanos del estado.

Ciudades y salarios mínimos en Nueva York para 2026

El salario mínimo en Nueva York para 2026 varía según la ciudad y la región, reflejando el costo de vida local. A continuación, se detallan los valores principales para empleados por hora y horas extra:

Nueva York (NYC), Long Island y Westchester : Salario mínimo: U$S 17 por hora . Hora extra mínima: U$S 25,50

: Salario mínimo: . Hora extra mínima: Resto del estado de Nueva York: Salario mínimo: U$S 16 por hora. Hora extra mínima: U$S 24,00

Trabajadores con propinas y créditos aplicables

Los empleados que reciben propinas podrán percibir un salario base menor, siempre que la suma de sueldo y propinas alcance el mínimo general para su región. Los valores para 2026 son:

Zonas de U$S 17:

Servicio de comida: U$S 11,35 (crédito U$S 5,65)

(crédito U$S 5,65) Servicio general: U$S 14,15 (crédito U$S 2,85)

Zonas de U$S 16:

Servicio de comida: U$S 10,70 (crédito U$S 5,30)

(crédito U$S 5,30) Servicio general: U$S 13,30 (crédito U$S 2,70)

Exenciones y futuras actualizaciones

Además, se actualizan los umbrales salariales para quedar exento de horas extra: U$S 66,300 anuales en NYC, Long Island y Westchester, y U$S 62,353.20 en el resto del estado. A partir de 2027, los aumentos quedarán atados a la inflación regional, garantizando que los salarios mantengan su poder adquisitivo en cada zona.