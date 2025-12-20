MUCHA ATENCIÓN, empleados en EE. UU.: Trump amplía los DÍAS LIBRES en Navidad, descubre si eres uno de los beneficiados

Cuando se acercan las fiestas de Navidad en Estados Unidos, millones de empleados federales se preguntan si tendrán tiempo suficiente para descansar y compartir con sus familias.

Este año, una nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump amplía el descanso laboral en todo el país, desde Washington DC hasta California, Texas, Florida, Nueva York o Illinois, generando un debate sobre el impacto de esta medida en la vida de quienes sostienen el funcionamiento diario del gobierno federal.

Beneficio para empleados hispanos y tiempo familiar

La medida establece el cierre del gobierno los días 24 y 26 de diciembre, sumándose al 25 de diciembre, ya feriado oficial. Esto crea un "puente" navideño largo que permitirá a muchos empleados federales disfrutar de tiempo libre adicional, aunque los servicios esenciales seguirán funcionando, ya que los líderes de departamentos pueden convocar a personal específico por razones de seguridad nacional, defensa u otras necesidades públicas.

Donald Trump amplía los días libres de Navidad para empleados en EE. UU.

Para muchos empleados hispanos, que suelen asumir largas jornadas y múltiples empleos, este descanso adicional puede marcar una gran diferencia. Quienes trabajan en agencias con presencia nacional, como oficinas de inmigración, servicios de salud, seguridad o programas sociales, podrán aprovechar estos días para viajar, reunirse con familiares o participar en tradiciones navideñas latinas, desde posadas hasta cenas multitudinarias.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) será la encargada de implementar la orden y establecer instrucciones concretas para todas las agencias federales. La medida no altera la estructura presupuestaria ni las funciones de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB); su objetivo principal es otorgar tiempo libre adicional, no una reforma profunda del funcionamiento gubernamental.

Contexto histórico y político

No es la primera vez que un presidente concede más descanso navideño: Trump ya había otorgado el día libre en Nochebuena en 2019 y 2020, mientras que Obama lo hizo en 2014 cuando la Navidad cayó en jueves. Lo que vuelve relevante la medida actual es que se produce tras un año difícil para muchos trabajadores públicos, marcado por recortes de empleo y un cierre gubernamental prolongado, lo que afectó especialmente a comunidades hispanas en ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York y Chicago.

Aunque el gesto contrasta con declaraciones recientes de Trump sobre los costos de los feriados, para los empleados federales, lo importante es el beneficio concreto: tiempo para descansar, cuidar a la familia y participar en celebraciones navideñas, un respiro que se siente en hogares hispanos de costa a costa.