MALAS NOTICIAS para ciudadanos en EE. UU.: el desempleo sube a 4.6% y el mercado laboral se enfría

La economía de Estados Unidos mostró señales mixtas en el mercado laboral tras la publicación de un informe oficial largamente demorado por el cierre del gobierno. En noviembre, se crearon 64,000 empleos, una cifra ligeramente superior a lo esperado, pero la tasa de desempleo subió al 4.6%, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

Los datos llegan en un momento clave para la Reserva Federal (Fed), que evalúa si el debilitamiento del empleo justifica nuevos recortes de tasas de interés, en medio de la incertidumbre generada por las políticas económicas de Donald Trump, los aranceles y el avance de la inteligencia artificial.

Empleo débil y señales de enfriamiento económico

El informe también reveló que en octubre la economía perdió 105,000 puestos de trabajo, en gran parte debido a la salida de trabajadores federales como resultado de los recortes impulsados por la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno. Muchos empleados aceptaron paquetes de salida voluntaria, lo que distorsionó las cifras mensuales.

El desempleo en EE. UU. subió al 4.6% en noviembre.

Analistas advierten que los datos deben interpretarse con cautela. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que las estadísticas actuales podrían no reflejar con precisión el verdadero estado del mercado laboral, debido a retrasos y revisiones incompletas tras el cierre parcial del gobierno.

Impacto en la Fed y debate político

Economistas como Samuel Tombs, de Pantheon Macroeconomics, consideran que el mercado laboral sigue débil, aunque el deterioro es lo suficientemente lento como para que la Fed evite un recorte de tasas inmediato. La reciente reducción de solo 6,000 empleos federales en noviembre sugiere que el impacto más severo de los recortes ya habría quedado atrás.

Desde el plano político, la senadora Elizabeth Warren criticó duramente las políticas económicas de Trump, atribuyendo el enfriamiento del empleo a los aranceles comerciales y al aumento del costo de la vida. Afirmó que los salarios no logran compensar la inflación, lo que incrementa la ansiedad económica de los hogares estadounidenses.

Incertidumbre, IA y riesgos a la baja

Las empresas estadounidenses muestran cautela: prefieren retener empleados, pero dudan en contratar nuevos, ante la dificultad de adaptarse a la automatización, la robótica y el uso creciente de inteligencia artificial. Sectores como logística y transporte ya reflejan una desaceleración vinculada a estos cambios tecnológicos.

Powell advirtió que las cifras actuales podrían estar sobreestimando la contratación real y no descartó futuras revisiones que muestren pérdidas netas de empleo. "Es un mercado laboral con riesgos significativos a la baja", alertó, reforzando el debate interno dentro de la Fed sobre el rumbo de la política monetaria.