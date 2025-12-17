ALERTA para ciudadanos y extranjeros en EE. UU.: IRS puede EMBARGAR cuentas y bienes si no cumples con estas obligaciones fiscales

Mantenerse al día con las obligaciones fiscales en Estados Unidos es clave para evitar sanciones severas que pueden afectar directamente el patrimonio personal. El sistema tributario federal establece plazos estrictos y no cumplirlos activa mecanismos automáticos de penalización.

El IRS recordó que el incumplimiento no solo genera multas e intereses, sino que puede derivar en embargos de cuentas bancarias, retenciones salariales y gravámenes sobre bienes, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros con ingresos en el país.

Qué ocurre si no se presenta la declaración de impuestos

La principal obligación del contribuyente no es pagar de inmediato, sino presentar la declaración dentro del plazo legal. Cuando una persona no declara, pierde protecciones clave y limita cualquier posibilidad de negociación con el IRS.

El IRS puede embargar cuentas y bienes por incumplimientos fiscales en EE. UU.

La falta de presentación es considerada uno de los incumplimientos fiscales más graves, ya que habilita al Gobierno federal a iniciar procesos de cobro forzoso, incluso antes de que exista un pago pendiente determinado.

Cuánto tiempo debe pasar para que comiencen los embargos

Tras el vencimiento del plazo oficial, el IRS comienza a aplicar multas e intereses automáticos. Si el contribuyente no responde a las notificaciones ni regulariza su situación en los meses siguientes, el caso puede escalar rápidamente.

No existe un número fijo de días igual para todos, pero la espera prolongada sin presentar la declaración es el factor que habilita el congelamiento de cuentas bancarias, la retención de salarios y los gravámenes legales sobre bienes.