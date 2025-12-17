BUENAS NOTICIAS para contribuyentes: IRS pagará USD 1,700 garantizados a quienes completen este formulario en línea

El apoyo económico para las familias vuelve a tomar protagonismo en la próxima temporada de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos confirmó que miles de hogares con hijos podrán acceder a un reembolso directo que busca aliviar el impacto del costo de vida y reforzar la estabilidad financiera familiar. Este beneficio se canaliza a través del Crédito Tributario por Hijos y se activa únicamente para quienes cumplan con los requisitos y presenten correctamente su declaración anual.

¿Cómo funciona el Crédito Tributario por Hijos?

Este incentivo fiscal fue creado para reducir la carga impositiva de los contribuyentes con hijos menores de 17 años. Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las herramientas más importantes para apoyar a las familias trabajadoras, especialmente en contextos de inflación y aumento de gastos básicos.

En la actualidad, el crédito sigue vigente y permite que una parte del monto se devuelva en efectivo, incluso si el contribuyente no adeuda impuestos federales, siempre que cumpla las condiciones establecidas por el IRS.

El reembolso puede aliviar el presupuesto familiar a inicios de año.

¿Cuánto dinero puedes recibir y cuándo?

Para el año fiscal 2024 que se declara en 2025 el monto máximo confirmado es de USD 1,700 por cada hijo elegible. El dinero se entrega como un reembolso único, depositado directamente en la cuenta bancaria del contribuyente o enviado por cheque, según la opción elegida al declarar.

El pago no es automático: depende de que la información familiar y fiscal esté correctamente registrada en la declaración.

El formulario clave para cobrar el reembolso

Para acceder a este beneficio es obligatorio presentar el Formulario 1040, documento base de la declaración federal de impuestos. En él se debe incluir la información de los dependientes y solicitar expresamente el crédito.

Completar el formulario de manera correcta y dentro del plazo es esencial para evitar demoras o rechazos. El IRS recomienda revisar con atención los datos personales, los ingresos declarados y la documentación de los hijos antes de enviar la solicitud.