EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes: así pueden ACELERAR SU ENTRADA a EE. UU. para el Mundial 2026 con el FIFA Pass

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó y, con ella, el interés de millones de aficionados que planean viajar a Estados Unidos para vivir el torneo. Ante este escenario, el gobierno estadounidense anunció un nuevo mecanismo que promete aliviar uno de los mayores dolores de cabeza para los viajeros: los largos tiempos de espera para obtener una cita de visa. Se trata del FIFA Pass, una herramienta que priorizará las entrevistas consulares de quienes ya cuenten con entradas confirmadas para los partidos.

El FIFA Pass beneficia a los aficionados internacionales que quieren vivir el Mundial 2026 en EE. UU.

A continuación, te explicamos cómo funciona este sistema, qué garantiza y qué no, y cuáles son las recomendaciones clave de un abogado de inmigración en Miami para aumentar las probabilidades de aprobación.

¿Qué es el FIFA Pass y cómo agiliza la visa para viajar a EE. UU. en el Mundial 2026?

Con la previsión de recibir entre 5 y 7 millones de visitantes internacionales durante la Copa Mundial de 2026, el Departamento de Estado de EE. UU. puso en marcha el FIFA Pass, un módulo especial que permite adelantar la fecha de la entrevista consular para la visa de turismo (B1/B2).

Este sistema no crea una nueva visa ni elimina requisitos. Su función es clara: dar prioridad en la agenda de citas a los aficionados que ya han comprado boletos para el evento deportivo, evitando que la entrevista se programe después de que el Mundial haya terminado.

Desde la Casa Blanca se aclaró que el FIFA Pass "no garantiza la entrada al país", sino únicamente un acceso más rápido a la entrevista consular.

¿El FIFA Pass garantiza que te aprueben la visa de turismo?

No. Este es uno de los puntos más importantes: aunque la cita sea prioritaria, el análisis migratorio sigue siendo igual de estricto.

Así lo explica Héctor Benítez Cañas, abogado de inmigración en Miami, cuya firma Benme Legal se dedica exclusivamente a la práctica de la Ley de Inmigración: "Como cualquier otro tipo de visa de turismo, la persona tiene que justificar que mantiene lazos importantes con su país, ya sean lazos profesionales, laborales, familiares o de inversión".

El especialista enfatiza que el oficial consular debe estar convencido de que el solicitante no tiene intención de quedarse a vivir en Estados Unidos: "Todo lo que usted tenga para poder justificar que mantiene lazos permitirá al oficial asumir que no quiere utilizar el visado como un mecanismo para llegar e intentar quedarse en Estados Unidos".

¿Qué significa realmente tener "prioridad" con el FIFA Pass?

La prioridad no implica un análisis más flexible, sino solo un adelanto en el calendario. "La prioridad en este caso solamente adelanta la cita en el tiempo. No tendría lógica que usted reciba una entrevista después de que el evento deportivo ya pasó", explica Benítez Cañas.

Según lo informado por el Departamento de Estado, el objetivo es que la cita consular se programe con suficiente anticipación, en un plazo aproximado de seis a ocho meses, para que el viajero pueda asistir al Mundial 2026 si su visa es aprobada.

Recomendaciones clave antes de solicitar la visa con el FIFA Pass

El abogado de inmigración en Miami comparte varias sugerencias prácticas: "Indudablemente, hagan la compra de sus boletos para tener elegibilidad al módulo. Si es posible, que esos boletos sean reembolsables". Además:

No comprar pasajes aéreos hasta tener la visa aprobada

Completar correctamente el formulario DS-160

Llevar toda la documentación que pruebe lazos fuertes con el país de origen

"Trabajo, profesión, familia, inversiones y propiedades: todo eso es fundamental al momento de la entrevista", concluye.

El FIFA Pass representa una ventaja real para los aficionados internacionales que sueñan con vivir el Mundial de 2026 en Estados Unidos, al reducir los tiempos de espera para la entrevista consular. Sin embargo, el mensaje oficial es contundente: la rapidez no reemplaza los requisitos migratorios.