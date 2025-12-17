¿Es verdad que debes pagar US$100,000 si vives en EE. UU. con VISA H-1B? Esto es lo que dijo USCIS

La Visa H-1B permite a extranjeros ser contratados por empleadores en los Estados Unidos, pero esta población migrante entró en pánico cuando se dio a conocer la noticia de que, supuestamente para ingresar a suelo estadounidense tendrían que pagar la suma de US$100,000 dólares y, pese a que la Casa Blanca ha "aclarado" esta información, lo cierto es aún persisten más dudas que respuestas.

¿Visas H-1B deben pagar US$100,000 para ingresar a EE. UU.? Lo que dijo USCIS

Todo comenzó el pasado 19 de septiembre de 2025 cuando se dio a conocer esta información la cual, supuestamente entraría en vigencia desde las 00:01 horas del 21 de dicho mes; sin embargo, el 20 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) explicó cómo se llevaría a cabo esto.

En ese sentido, American Immigration Council dice que si está a sujeto a proclamación el pago debe realizar a través de pay.gov antes de que un empleador estadounidense "presente una solicitud H-1B ante el USCIS. El empleador/solicitante estadounidense debe presentar el comprobante de pago o evidencia de que recibió una excepción, de lo contrario, USCIS denegará la solicitud".

Ahora bien, el mismo portal explica que la proclamación no comprende ciertos casos que detalla son:

Peticiones presentadas antes de las 12:01 a.m. hora del este del 21 de septiembre de 2025. Esto significa que a un no ciudadano se le puede emitir una visa H-1B o ser admitido en los Estados Unidos con estatus H-1B (sin pagar la tarifa) si la petición de visado se presentó antes de la fecha límite.

Para las visas H-1B emitidas previamente y actualmente válidas.

Sin embargo, USCIS reveló que hay excepciones de pago para solicitudes hechas pasada la fecha límite para pedir una visa H-1B:

Se requiere el pago de una tarifa o una excepción si el no ciudadano en cuyo nombre se presentó la petición se encuentra fuera de los Estados Unidos y no tienen una visa H-1B válida.

Se requiere del pago de un tarifa o excepción si el beneficiario se encuentra en los Estados Unidos, pero la petición solicita una notificación de inspección consular, del puerto de entrada o previa al vuelo si USCIS aprueba la petición.

No requiere pago para presentar una petición si el USCIS aprueba una "petición enmendada", una solicitud de extensión de estadía con estatus H-1B o una solicitud de cambio de estatus de no inmigrante a H-1B. EL beneficiario debe estar en EE. UU. cuando el empleador estadounidense presente la solicitud pidiendo a USCIS la aprobación de una extensión o un cambio de estatus, además de la clasificación H-1B.

No requiere pago para un beneficiario de un petición para la cual USCIS aprobó una enmienda, extensión de estadía o cambio de estatus, que luego viaja al exterior y solicita una visa H-1B basada en esa petición aprobada y/o busca reingresar a los Estados Unidos con una visa H-1B válida.

¿Qué es la excepción de interés nacional?

Ahora bien, existe la figura de la "excepción de interés nacional", ya que la misma otorga al secretario del DHS la facultad "discrecional" de otorgar una excepción a cualquier extranjero, así como a "todos los extranjeros que trabajan para una empresa o en una industria" siempre que el funcionario considere que dicho trabajador(es) es de "interés nacional y no representa una amenaza" para la seguridad o el bienestar nacional.

USCIS describe describe esta excepción de interés nacional como una "circunstancia extraordinariamente rara" donde el secretario determina que el solicitante ha cumplido con cuatro requisitos:

La presencia del no ciudadano en Estados Unidos es de interés nacional.

No hay otro trabajador estadounidense que pueda realizar su trabajo.

Que no represente una amenaza para la seguridad ni el bienestar nacional.,

Exigir que el empleador/solicitante estadounidense pague la tarifa mermaría los intereses de EE. UU.

Demandas para revertir pago de US$100,000 para visas H-1B

En la actualidad se han presentado dos demandas contra esta medida: la primera fue Global Nurse Force versus Trump que expone como miles de empleadores e individuos se ven afectados por proclamación. La medida fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California.

La segunda, por su arte, vino de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos versus el Departamento de Seguridad Nacional presentado ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el DIstrito de Columbia por la Cámara y la Asociación de Universidades Estadounidenses (AAU).

En ambos casos, los demandantes aseguran que el presidente no tiene la autoridad para crear nuevos requisitos para el programa H-1B que fue establecido por el Congreso, así como las tarifas a cobrar, las cuales no están permitidas por la autoridad que este organismo le dio a la Casa Blanca para restringir la entrada de algunos no ciudadanos, además de que su aplicación es ilegal.