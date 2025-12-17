Faltan pocos días para que extranjeros que entren y salgan de EE. UU. pasen por estar pruebas obligatoria: ¿Cuáles son?

Presta mucha atención si ya tienes programado un viaje a los Estados Unidos, ya que desde este 26 de diciembre de 2025, el gobierno de EE. UU. implementará nuevas políticas de control migratorio para todos aquellos que ingresen o salgan de su territorio, pues tendrán que pasar por una exhaustiva recopilación de datos biométricos.

Nuevos controles biométricos para extranjeros en EE. UU.

Esta iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca recolectar información tales como huellas digitales, fotografías, entre otros datos biométricos en todos los aeropuertos internacionales, cruces fronterizos (con México y Canadá), así como puertos marítimos, que son ampliamente utilizando para viajes internacionales.

Como se mencionó antes, estos serán tomados al ingreso como a la salida de los EE. UU. y comparar la información biométrica cuando llegaste con la que obtendrás cuando dejes suelo estadounidense, para así verificar identidades, todo ello con el objetivo de reforzar la seguridad nacional reduciendo potenciales amenazas terroristas usando documentación falsa, evitando salidas no registradas.

¿A quiénes aplican los nuevos controles biométricos en EE. UU.?

SI quieres saber a quienes alcanza esta nueva política, pues de plano a todos los no ciudadanos, eso incluye, residentes permanentes legales con Green Card, personas con diversos estatus migratorios, Trabajadores temporales, estudiantes que viven en los EE. UU. y turistas de toda edad.

¿Qué datos recopilarán los controles biométricos en EE. UU.?

Ten en cuenta lo siguiente: que los datos que proporcionarás a las autoridades migratorias son ADN parcial para ciertos casos necesarios, imágenes faciales, registro de voz, huellas dactilares, imágenes oculares, huellas de la palma de la mano, firma manuscrita, entre las más importantes. Ello en su conjunto, por ejemplo, ayudará a detectar si una persona permanece en suelo estadounidense más tiempo del permitido hasta uso ilegal de los documentos.

Es verdad que esta tecnología ya se aplica en aeropuertos y puertos marítimos, pero su ampliación será clave en la precisión y eficacia de los controles migratorios, pero, ojo, porque esta nueva política fronteriza debe estar sujeto a una constante supervisión legal.

En ese sentido, el bufete Lincoln-Goldfinch Law considera que es vital que las personas se informen sobre estos nuevos mecanismos de control, ya que creen que las autoridades no pueden aplicarla de forma masiva dejando de lado los casos particulares, por lo que recomiendan no solo garantías constitucionales, también avisos claros, a la vez de interferencia mínima en los viajes legales para no causar problemas a los viajeros que cumplen con las leyes de los Estados Unidos.