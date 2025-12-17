Histórico: desafiando a EE. UU., China compra 65.000 toneladas de trigo argentino y sacude el tablero mundial

China compró 65.000 toneladas de trigo argentino, marcando un hecho histórico en el comercio agrícola internacional. Esta operación, que no se registraba desde la década de 1990, refleja no solo la producción récord en la región pampeana, sino también un cambio estratégico en los flujos comerciales globales, en los que Sudamérica se posiciona como un proveedor clave frente a la disputa sostenida entre Beijing y Washington.

De acuerdo con Argentina.gob.ar, este envío representa un nuevo capítulo en la cooperación económica entre Argentina y China.

China diversifica proveedores y fortalece la relación con Argentina

La compra fue gestionada por la estatal Cofco International Ltd., empresa líder en el comercio de granos en Asia, y representa el primer cargamento de trigo argentino hacia China en décadas. Según datos de Argentina.gob.ar, el envío incluye 65.000 toneladas que se están cargando en la terminal de Timbúes, en Santa Fe, un punto estratégico sobre el río Paraná.

Posteriormente, el buque se dirigirá a un puerto del Atlántico para completar otras 65.000 toneladas antes de zarpar hacia Asia, consolidando así un volumen significativo de trigo argentino en el mercado internacional.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, calificó este movimiento como un "hito clave en las relaciones económicas bilaterales", y destacó que no se trata únicamente de un cargamento, sino del fortalecimiento de la cooperación comercial entre ambos países. Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló que este tipo de vínculos puede impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo en la región.

Política de aranceles y competitividad del trigo argentino

El reciente impulso a las exportaciones se vio reforzado por la decisión del presidente Javier Milei de reducir los aranceles a la exportación de trigo. Según Argentina.gob.ar, desde el 12 de diciembre de 2025, los derechos de exportación se redujeron en 2 puntos porcentuales, quedando en 7,5%.

Esta medida busca mejorar la competitividad del cereal argentino en los mercados internacionales, atraer compradores estratégicos como China y diversificar los destinos de exportación, reduciendo así la dependencia de los mercados tradicionales.

Expertos del sector coinciden en que esta reducción de aranceles, combinada con una cosecha extraordinaria, envía una señal clara a los mercados globales sobre la apertura de Argentina a los negocios agrícolas, fortaleciendo su posición frente a otros proveedores de trigo a nivel mundial.

¿Qué tipos de trigo se cultivan en Argentina?

Argentina produce principalmente trigo pan, con una parte dedicada al trigo candeal, que se utiliza en pastas y sémolas. El sistema oficial divide la producción en cuatro clases, según su destino:

Clase 1: Trigo Duro (Pan) – Panificación industrial y artesanal.

Clase 2: Trigo Blando – Galletitas y repostería.

Clase 3: Trigo Candeal – Pastas secas y sémola.

Clase 4: Trigo Forrajero – Alimentación animal.

Esta diversidad permite a Argentina abastecer tanto al mercado interno como exportar a gran escala, consolidando su rol estratégico en el comercio global de alimentos, según indica el Senado de la Nación Argentina.