ALERTA para Venezuela: Donald Trump ordena un BLOQUEO TOTAL a petroleros y escala la presión contra Maduro
Trump anunció un bloqueo total a petroleros vinculados a Venezuela, elevando la presión sobre Maduro y poniendo el foco en el petróleo y la seguridad regional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un "bloqueo total y completo" a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida que eleva de forma significativa la tensión entre ambos países y endurece la estrategia de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El anuncio, difundido a través de Truth Social, combina advertencias militares, acusaciones sobre el uso del petróleo venezolano y la promesa de intensificar la presencia naval en la región, en un contexto de sanciones económicas y disputas geopolíticas de larga data.
Bloqueo naval y presión sobre el petróleo
Trump aseguró que Venezuela se encuentra rodeada por una amplia presencia naval estadounidense y afirmó que el despliegue podría ampliarse. Según el mandatario, el objetivo es impedir que petroleros sancionados operen libremente y cortar una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de Maduro.
Donald Trump anuncia un bloqueo a petroleros venezolanos, elevando la tensión con Caracas.
El énfasis en el petróleo no es nuevo. PDVSA, la empresa estatal venezolana, controla el sector, mientras que compañías estadounidenses redujeron su presencia tras la nacionalización y las sanciones. Trump ha reiterado que Estados Unidos debería recuperar acceso a los recursos energéticos del país si se produce un cambio político en Caracas.
Respuesta de Venezuela y escenario internacional
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la medida y la calificó como una violación del Derecho Internacional, del libre comercio y de la libre navegación. Caracas anunció que llevará el caso ante la ONU, denunciando lo que considera una amenaza militar injustificada.
La decisión de Trump se suma a sanciones previas, incautaciones de cargamentos de crudo y operaciones antidrogas en el Caribe. Aunque Washington presenta la ofensiva como una lucha contra el narcotráfico, funcionarios y declaraciones recientes indican que la presión busca debilitar políticamente a Maduro y forzar un cambio de rumbo en Venezuela.
