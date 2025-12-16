ALERTA ROJA en EE. UU.: Donald Trump declara el fentanilo como arma de destrucción masiva

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica el fentanilo ilícito y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva, una decisión que ha generado debate inmediato sobre su alcance legal y efectos reales en la lucha contra el narcotráfico.

El anuncio fue realizado desde la Oficina Oval, en el marco de una ceremonia de reconocimiento a militares estadounidenses, y se produce mientras el fentanilo continúa siendo uno de los principales factores detrás de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Trump endurece el discurso contra el fentanilo

Durante la firma del decreto, Trump aseguró que el fentanilo representa una amenaza comparable a un arma química y afirmó que "ninguna bomba hace lo que esta droga hace" en términos de daño a la población. La orden declara que su fabricación y distribución constituyen una amenaza a la seguridad nacional.

Donald Trump declara el fentanilo como arma de destrucción masiva en EE. UU.

El documento instruye a la fiscal general Pam Bondi a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales por tráfico de fentanilo, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent deberán adoptar medidas contra activos e instituciones financieras vinculadas a estas actividades ilícitas.

Críticas legales y dudas sobre su impacto real

Expertos en seguridad nacional cuestionaron la utilidad práctica del decreto. Dennis Fitzpatrick, exfiscal federal especializado en estos temas, calificó la medida como un "ejercicio político", señalando que el presidente no puede modificar por decreto la definición legal de armas de destrucción masiva, una facultad que corresponde al Congreso.

Fitzpatrick advirtió que el cambio podría incluso dificultar el trabajo de fiscales y agentes, ya que existen estatutos federales consolidados para perseguir el tráfico de drogas que permiten alcanzar los mismos objetivos sin redefinir el delito.

Contexto sanitario y mensaje político

Según datos oficiales, las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en cinco años. No obstante, los opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, siguen presentes en la mayoría de los fallecimientos registrados.

El evento en la Casa Blanca también incluyó el relanzamiento de las medallas del "Servicio Fronterizo Mexicano", una distinción histórica que, según el secretario de Defensa Pete Hegseth, refuerza el mensaje de defensa de la soberanía nacional en el marco de la ofensiva contra el narcotráfico.