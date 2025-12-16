ALERTA en el Pacífico: EE. UU. ATACÓ tres presuntas narcolanchas y confirman ocho muertos

El gobierno de Estados Unidos confirmó que ejecutó un ataque militar contra tres embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental. La operación, realizada el 15 de diciembre, dejó como saldo ocho personas fallecidas, según información oficial.

El operativo fue ordenado por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y se desarrolló en aguas internacionales, como parte de una estrategia más amplia para frenar el tráfico de drogas y neutralizar amenazas consideradas terroristas por Washington.

EE. UU. atacó tres presuntas narcolanchas en el Pacífico

De acuerdo con un comunicado oficial, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.

EE. UU. atacó tres presuntas narcolanchas y confirman ocho muertos.

Las autoridades aseguraron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban directamente involucradas en el traslado de drogas. El operativo fue difundido a través de redes sociales oficiales, junto con un video del ataque.

Ocho muertos y una operación de largo alcance

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que durante el ataque murieron ocho tripulantes que se encontraban a bordo de las embarcaciones. La información fue publicada en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Según la Fuerza de Tarea, la acción militar forma parte de la operación "Lanza del Sur", cuyo objetivo es interrumpir el flujo de narcóticos, destruir infraestructura criminal y neutralizar amenazas que utilizan rutas marítimas para actividades ilícitas.

Contexto político y escalada regional

Este nuevo ataque ocurre en un contexto de endurecimiento de la política antidrogas del presidente Donald Trump, quien ha manifestado públicamente su intención de ampliar los operativos contra el narcotráfico en la región.

En declaraciones recientes, Trump aseguró que no descarta acciones en territorio venezolano, y la semana pasada afirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, podría ser el "siguiente" dentro de su estrategia de presión regional.