Una alerta sanitaria de alcance nacional obligó a retirar del circuito comercial más de 60.000 libras de pollo empanizado que ya habían sido distribuidas a restaurantes en distintos puntos de Estados Unidos. La decisión fue confirmada por autoridades federales tras detectarse un error grave en el etiquetado del producto.

La empresa responsable es Suzanna’s Kitchen, con base en Georgia, que ordenó el retiro voluntario de cerca de 62.550 libras de pollo completamente cocido, con hueso y fraccionado en ocho partes. El aviso fue difundido por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU.

Personas alérgicas a la soya no deben consumir este pollo bajo ninguna circunstancia.

El problema se originó porque el alimento contiene soya, un alérgeno de alto riesgo, sin que esta sustancia figure declarada en la etiqueta. Esto representa un peligro para personas con alergias alimentarias, que podrían consumir el producto sin conocer su composición real. Según el reporte oficial, el pollo fue elaborado el 16 de octubre de 2025 y puede identificarse por el código de caja “P-1380 126237 B30851 23:11 K04”. Se comercializó en cajas de 18 libras, con cuatro unidades cada una, destinadas principalmente a establecimientos gastronómicos.

Las autoridades sanitarias advirtieron que existe la posibilidad de que parte del producto aún permanezca en refrigeradores o congeladores de restaurantes, por lo que pidieron a los comercios revisar sus inventarios y desechar inmediatamente el pollo afectado, siguiendo las instrucciones del retiro. Hasta ahora, no se registraron casos confirmados de reacciones adversas, pero el FSIS remarcó que cualquier persona que presente síntomas tras haber consumido este alimento debe consultar de inmediato a un profesional de la salud.

El organismo explicó que la irregularidad fue detectada luego de que la propia empresa notificara un error interno de rotulado, lo que activó el protocolo federal de retiro preventivo.

¿Qué hacer si encuentras este producto?

Las autoridades recomiendan no consumir bajo ninguna circunstancia el pollo incluido en el retiro. El producto debe desecharse de forma segura o devolverse al proveedor correspondiente, de acuerdo con las indicaciones oficiales. También es fundamental verificar el lote y los códigos del empaque, limpiar y desinfectar todas las superficies que hayan estado en contacto con el alimento y evitar la contaminación cruzada.

Si una persona alérgica consumió el producto y presenta signos como dificultad para respirar, hinchazón o reacciones inusuales, debe buscar atención médica inmediata e informar sobre el retiro para facilitar el diagnóstico adecuado.

¿Por qué un alérgeno no declarado representa un riesgo grave?

La soya es uno de los principales alérgenos alimentarios y su consumo accidental puede provocar reacciones severas, incluso potencialmente mortales, en personas sensibles. La falta de información clara en el etiquetado impide que los consumidores tomen decisiones seguras y expone a restaurantes y clientes a emergencias médicas evitables.