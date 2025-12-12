PELIGRO en Estados Unidos: detectan huevos con salmonella y ordenan RETIRO URGENTE en estas ciudades

Un nuevo retiro de huevos ha encendido las alarmas en varias zonas del norte de California, luego de que la empresa Veg Farms detectara una posible contaminación por Salmonella en parte de su producción. La alerta surgió tras una notificación oficial del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), lo que obligó a retirar de inmediato cientos de docenas distribuidas en comercios locales.

¿Qué huevos están afectados y cómo identificarlos?

Según el aviso difundido por Veg Farms, el retiro abarca cajas de 12 y 30 unidades con fecha de venta hasta el 22 de diciembre, además de lotes con fechas julianas 328 o anteriores. Los productos pueden reconocerse por llevar el código 2136, etiqueta que ahora permite detectar rápidamente cualquier paquete que haya salido del centro de procesamiento involucrado.

Productos afectados llegaron a Sacramento y Davis.

La empresa precisó que la contaminación provino del equipo utilizado para manipular los huevos, y no de las gallinas. Con esta aclaración buscan evitar confusiones sobre el origen del problema.

Ciudades donde se distribuyeron los huevos

Veg Farms confirmó que los huevos retirados fueron enviados principalmente a Sacramento y Davis, tanto a mercados de agricultores como a pequeños comercios. Todos los lotes afectados ya fueron sacados de circulación, pero se recomienda a la población desechar cualquier producto coincidente con el código o la fecha mencionada.

Riesgos de la Salmonella y síntomas comunes

De acuerdo con la FDA, una infección por Salmonella puede provocar fiebre, diarrea intensa, vómitos, calambres abdominales y malestar general. Aunque en la mayoría de casos se resuelve sin tratamiento, niños, adultos mayores e inmunodeprimidos pueden sufrir complicaciones graves.

La bacteria afecta directamente al intestino, dificultando la absorción de líquidos y generando deshidratación rápida. El retiro se suma a otros reportes similares que se han registrado durante el 2025, lo que ha llevado a reforzar las recomendaciones de higiene y revisión de productos frescos.

¿Qué hacer si ya consumí huevos potencialmente contaminados?

Si compraste huevos dentro del lote retirado y los consumiste recientemente, las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse atento a cualquier síntoma gastrointestinal durante las siguientes 72 horas. En caso de presentar fiebre, diarrea persistente, vómitos o malestar severo, debes comunicarte de inmediato con un centro médico.

Asimismo, si aún conservas huevos identificados con el código 2136 o fechas julianas 328 o anteriores, lo ideal es desecharlos sin abrir el empaque y desinfectar el área donde estuvieron almacenados. No se deben lavar ni cocinar para “eliminar” la bacteria, pues la FDA advierte que estos métodos no garantizan la eliminación total de la Salmonella.