Ordenan RETIRAR URGENTE una popular comida para perros por RIESGO MORTAL de perforación intestinal

La seguridad de las mascotas volvió a encender las alarmas en Estados Unidos luego de que se ordenara la suspensión preventiva de un alimento para perros de amplio consumo, tras detectarse un posible riesgo severo para la salud animal. La medida busca evitar lesiones que, en casos extremos, podrían resultar fatales.

Las autoridades recomendaron a los dueños de mascotas revisar de inmediato los productos almacenados en casa y prestar atención a cualquier síntoma inusual en sus perros luego de alimentarlos.

¿Qué producto fue suspendido y cuál es el riesgo?

La empresa FROMM Family Foods retiró de manera voluntaria un lote específico de su comida congelada Bonnihill Farms BeefiBowls – Beef Recipe, luego de recibir reportes de consumidores sobre la posible presencia de fragmentos de plástico en el producto.

Veterinarios advierten que ingerir cuerpos extraños puede causar daños intestinales graves en perros.

El lote afectado corresponde al “Best By 12/25/2026 B01”, en envases de 16 onzas (oz). Según la advertencia, la ingesta de plástico puede causar desde malestares digestivos hasta obstrucciones o perforaciones intestinales, que requieren atención veterinaria urgente.

Aunque no se confirmaron casos de lesiones graves, el riesgo potencial motivó la activación inmediata del retiro preventivo.

Síntomas de alerta en los perros

Veterinarios recomiendan acudir de inmediato al especialista si la mascota presenta alguno de estos signos:

Vómitos o rechazo repentino del alimento

Letargo o decaimiento inusual

Dolor o sensibilidad abdominal

Cambios bruscos de conducta

Dificultad para evacuar o ausencia de heces

¿Qué hacer si compraste este alimento?

Si tienes el producto en casa, deja de usarlo de inmediato y verifica el número de lote. El retiro aplica a tiendas de mascotas ubicadas en:

Illinois

Wisconsin

Texas

Arkansas

Misisipi

Oklahoma

Luisiana

California

Nevada

Arizona

Colorado

Oregón

Washington

Alaska

Ontario (Canadá)

Los consumidores pueden solicitar un reembolso en el punto de compra o contactar directamente a la empresa para recibir instrucciones adicionales. FROMM Family Foods confirmó que la FDA ya fue notificada y que se reforzaron los controles de calidad para prevenir incidentes similares. Contacto oficial: 1-800-325-6331