ALERTA sanitaria: retiran más de 41.000 aerosoles nasales por PELIGROSA contaminación bacteriana

La cadena Walgreens ordenó el retiro inmediato de más de 41.000 aerosoles nasales salinos con xilitol, luego de que pruebas internas detectaran contaminación bacteriana en ciertos lotes distribuidos en todo Estados Unidos. La notificación quedó registrada oficialmente el 12 de noviembre de 2025 ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que confirmó la medida en su sistema de retiros.

PUEDES VER: Precios de la carne se DISPARAN a niveles históricos mientras el ganado cae a su mínimo en 70 años en Estados Unidos

Según la agencia, el producto fue clasificado como retiro de Clase II, categoría utilizada cuando el uso puede causar efectos adversos temporales o clínicamente reversibles, aunque el riesgo de daños graves se considera bajo.

La FDA confirmó la presencia de la bacteria en dos lotes distribuidos en todo el país.

Qué producto se retiró y cuántas unidades están afectadas

La alerta sanitaria recae sobre el Walgreens Saline Nasal Spray with Xylitol, en frascos de 45 ml. El retiro involucra exactamente 41.328 unidades provenientes de los lotes 71409 (vencimiento: febrero 2027) y 71861 (vencimiento: agosto 2027). El proceso fue iniciado por Medical Products Laboratories, Inc., responsable de la fabricación, que notificó a puntos de venta y distribuidores siguiendo el protocolo federal obligatorio.

Los análisis detectaron la presencia de Pseudomonas lactis, una bacteria que puede generar infecciones leves o molestias temporales en vías respiratorias cuando está presente en productos no estériles. Aunque no hay reportes de hospitalizaciones graves, la FDA subraya que los artículos comprometidos deben retirarse de inmediato para reducir cualquier exposición innecesaria. Un portavoz de Walgreens aseguró que la medida se tomó “por precaución”, priorizando la seguridad del consumidor.

Qué deben hacer consumidores y farmacias

Las autoridades recomiendan:

Dejar de usar el aerosol de inmediato.

Verificar número de lote y vencimiento en el reverso o base del frasco.

en el reverso o base del frasco. Devolver el producto a Walgreens para reembolso, según la política vigente.

Hospitales, minoristas y distribuidores recibieron avisos formales para impedir que los lotes sigan circulando.

Impacto en farmacias y pacientes

El retiro afecta la red nacional de Walgreens, especialmente durante la temporada de resfriados y gripe, cuando los aerosoles nasales tienen alta demanda. La empresa fabricante trabaja con mayoristas y centros logísticos para asegurar que todos los frascos sean retirados del inventario cuanto antes.

Dónde encontrar información oficial y actualizada

El proceso está registrado bajo el número D-0179-2026 en la base de datos de la FDA, que se actualiza conforme avanza la investigación.

Consumidores, farmacias y profesionales de la salud pueden consultar datos técnicos, listados de lotes y procedimientos de devolución en la plataforma oficial del organismo.