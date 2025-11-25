- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¡TERROR en Walmart de Evergreen Park! Asalto termina en tragedia cuando ladrón recibe balazo de su cómplice
El fallecido es un muchacho de 18 años que formaba parte de una pandilla delincuencial que quiso provocar terror en el estacionamiento de Walmart.
Un momento de terror se vivió en Evergreen Park (condado de Cook, Illinois) cuando un intento de robo en el Walmart local acabó en tragedia con la muerte de uno de los asaltantes, curiosamente, a manos de unos de sus compinches quien abrió fuego por error.
PUEDES VER: ¡ATENCIÓN! Walmart confirma que cerrará tiendas en EE. UU. por 24 horas: conoce la fecha y tiendas que serán afectadas
Un robo que acabó "mal"... para los ladrones
Los hechos tuvieron lugar el sábado 23 de noviembre de 2025, en el estacionamiento del mencionado supermercado, cuando tres ladrones a bordo de un Audi plateado esperaban por sus víctimas.
Un hombre detalló que del vehículo descendieron dos hombres portando armas de fuego alrededor de las 7:50 p.m. Intentaron robarle provocando un forcejeo con la víctima, por lo que se produjo una serie de disparos a manos de uno de los agresores, pero no calculó que terminaría hiriendo gravemente de a su cómplice.
Los agentes de la policía local contaron que al llegar a la tienda ubicada en la 2500 West 95th Street los delincuentes habían huido en el Audi. El parte detalla que al promediar las 8:53 p.m. un joven de 18 años fue ingresado al Little Company of Mary Hospital de Chicago con múltiples heridas de bala. El auto respondía a las características descritas por la víctima.
Walmart de Evergreen Park ha sido escenario de más de un robo.
Sin embargo, al poco tiempo, Justin Bell, el ladrón herido y residente de Lynwood fue declarado muerto. Sin embargo, el paradero de los otros dos cómplices en al Audi se dieron a la fuga y, de momento, no han sido localizados por las autoridades.
No es la primera vez
Lamentablemente, el Walmart de Evergreen Park parece ser un sitio habitual para los delincuentes, ya que en octubre pasado tuvo lugar un tiroteo en el interior de dicha tienda, cuyo saldo fue de solo dos personas heridas.
Yoseph K. Barnes fue sindicado como responsable del tiroteo, hiriendo a un hombre de 23 años, así como a una mujer de 70 años, esta última una transeúnte que solo pasaba por ahí. El sujeto de 20 años fue capturado minutos después del delito.
- 1
PÉSIMA NOTICIA que afectará a inmigrantes legales e indocumentados: EE.UU. cambiaría requisitos para acceder a beneficios fiscales
- 2
ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las acciones que pueden provocar la REVOCACIÓN de tu Green Card, según USCIS
- 3
ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90