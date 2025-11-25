¡TERROR en Walmart de Evergreen Park! Asalto termina en tragedia cuando ladrón recibe balazo de su cómplice

Un momento de terror se vivió en Evergreen Park (condado de Cook, Illinois) cuando un intento de robo en el Walmart local acabó en tragedia con la muerte de uno de los asaltantes, curiosamente, a manos de unos de sus compinches quien abrió fuego por error.

Un robo que acabó "mal"... para los ladrones

Los hechos tuvieron lugar el sábado 23 de noviembre de 2025, en el estacionamiento del mencionado supermercado, cuando tres ladrones a bordo de un Audi plateado esperaban por sus víctimas.

Un hombre detalló que del vehículo descendieron dos hombres portando armas de fuego alrededor de las 7:50 p.m. Intentaron robarle provocando un forcejeo con la víctima, por lo que se produjo una serie de disparos a manos de uno de los agresores, pero no calculó que terminaría hiriendo gravemente de a su cómplice.

Los agentes de la policía local contaron que al llegar a la tienda ubicada en la 2500 West 95th Street los delincuentes habían huido en el Audi. El parte detalla que al promediar las 8:53 p.m. un joven de 18 años fue ingresado al Little Company of Mary Hospital de Chicago con múltiples heridas de bala. El auto respondía a las características descritas por la víctima.

Walmart de Evergreen Park ha sido escenario de más de un robo.

Sin embargo, al poco tiempo, Justin Bell, el ladrón herido y residente de Lynwood fue declarado muerto. Sin embargo, el paradero de los otros dos cómplices en al Audi se dieron a la fuga y, de momento, no han sido localizados por las autoridades.

No es la primera vez

Lamentablemente, el Walmart de Evergreen Park parece ser un sitio habitual para los delincuentes, ya que en octubre pasado tuvo lugar un tiroteo en el interior de dicha tienda, cuyo saldo fue de solo dos personas heridas.

Yoseph K. Barnes fue sindicado como responsable del tiroteo, hiriendo a un hombre de 23 años, así como a una mujer de 70 años, esta última una transeúnte que solo pasaba por ahí. El sujeto de 20 años fue capturado minutos después del delito.