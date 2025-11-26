Miles reciben ORDEN URGENTE de quedarse en casa en ESTOS dos estados de Estados Unidos

Miles de residentes en California y Oregón recibieron una alerta urgente para limitar al máximo sus actividades al aire libre luego de que el nivel de contaminación aumentara abruptamente este 25 de noviembre. La EPA confirmó que las mediciones del Índice de Calidad del Aire (AQI) llegaron a niveles insalubres, generando preocupación entre autoridades locales y federales. Los mayores efectos se sienten en poblaciones vulnerables: personas con asma, enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y residentes de zonas con menor acceso a atención médica.

Autoridades piden permanecer en interiores por riesgo respiratorio.

Cómo detectó la EPA el aumento peligroso del AQI

El sistema federal AirNow registró en la mañana del martes valores superiores a los 150 puntos en comunidades cercanas a La Pine (Oregón) y Portola (California). Esos rangos, catalogados como “Unhealthy”, significan que toda la población, no solo los grupos de riesgo, podría experimentar síntomas respiratorios o malestar. AirNow monitorea en tiempo real partículas finas (PM2.5), ozono y otros contaminantes, y emite alertas cuando los niveles superan los parámetros de seguridad ambiental.

Las causas detrás del aire peligroso

Los especialistas señalan que este tipo de episodios suele coincidir con:

Incendios forestales activos o recientes

Estancamiento de masas de aire

Cambios bruscos de temperatura o presión

Fenómenos climáticos que arrastran contaminantes hacia zonas habitadas

La EPA indicó que las condiciones atmosféricas actuales favorecen la acumulación de partículas dañinas, aumentando los niveles de riesgo.

Zonas más afectadas en California y Oregón

Las regiones con alerta más inmediata son:

La Pine (Oregón)

Portola (norte de California)

No se descarta que las advertencias se amplíen a municipios cercanos si el viento desplaza la contaminación. Los departamentos de salud estatales recomiendan revisar el mapa actualizado de AirNow varias veces al día.

Qué significa que el AQI esté en rango insalubre

El Índice de Calidad del Aire va de 0 a 500 y se clasifica así:

0–50: bueno

bueno 51–100: moderado

moderado 101–150: insalubre para grupos sensibles

insalubre para grupos sensibles 151–200: insalubre para todos

insalubre para todos Más de 200: muy insalubre o peligroso

Con valores que superan los 150, la recomendación es reducir la exposición al aire libre y permanecer en interiores el mayor tiempo posible.

Riesgos para la salud según la EPA

La exposición a altos niveles de partículas puede provocar:

Irritación en ojos, nariz y garganta

Dificultad respiratoria

Opresión en el pecho

Tos persistente

Agravamiento de enfermedades pulmonares y cardíacas

Estudios citados por la EPA relacionan estas condiciones con aumentos en hospitalizaciones y, en casos severos, con eventos cardíacos.

Cómo protegerse durante la alerta

Las autoridades recomiendan:

Permanecer en interiores y cerrar ventanas

Usar purificadores de aire

Evitar ejercicio o actividades intensas al aire libre

Consultar actualizaciones en AirNow.gov Supervisar a menores, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias

AirNow advierte que incluso personas sanas pueden presentar síntomas cuando el AQI se ubica en niveles insalubres.

Cómo evoluciona la situación

La EPA mantiene un monitoreo constante y no ha fijado una fecha de finalización de la alerta, pues depende de las condiciones meteorológicas. Las comunidades afectadas podrían enfrentar cambios en horarios escolares, suspensión de actividades deportivas y cancelación de eventos locales. Los residentes pueden verificar las condiciones del aire en tiempo real en AirNow.gov, además de revisar los reportes oficiales de los departamentos de salud estatales.