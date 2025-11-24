ALERTA, inmigrantes con Green Card: esto es lo que sucede con tu residencia permanente cuando existe una "presunción de abandono"

A medida que aumentan los controles migratorios en EE. UU., las autoridades advierten a los residentes permanentes sobre los riesgos de permanecer demasiado tiempo fuera del país. Aunque viajar con la Green Card no es un problema en sí mismo, la duración de la ausencia puede generar dudas sobre si la persona sigue manteniendo su residencia en Estados Unidos.

¿Qué sucede con tu Green Card cuando existe una "presunción de abandono"?

Los residentes permanentes pueden salir del país temporalmente; sin embargo, si la ausencia se prolonga, el gobierno puede interpretar que ya no mantienes una residencia real en EE.UU. Esta situación, conocida como "presunción de abandono", no cancela tu estatus de inmediato, pero sí permite que los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuestionen tu reingreso.

Si permaneces fuera del país más de seis meses, al regresar pueden considerarte como si solicitaras la admisión por primera vez. Esto implica revisiones adicionales, preguntas exhaustivas y la necesidad de demostrar que tu vida, familia, empleo, obligaciones fiscales y lazos económicos siguen establecidos en Estados Unidos.

Si no logras demostrarlo, tu Green Card estaría en riesgo y se podría iniciar un proceso para revocar tu residencia permanente.

Green Card

¿Cuánto tiempo puedes permanecer fuera de Estados Unidos sin poner en riesgo tu residencia permanente?

Luis Victoria, abogado de inmigración federal y fundador de The Law Office of Luis Victoria, P.A., advierte a La Opinión sobre ciertos periodos clave que podrían generar la "presunción de abandono" o incluso poner en riesgo tu Green Card:

Más de seis meses fuera del país

Puede interrumpir la residencia continua requerida para la ciudadanía y dar lugar a cuestionamientos sobre tu verdadera intención de vivir en EE. UU.

Más de un año sin un permiso de reingreso

Este es el límite más delicado. Si permaneces fuera del país por más de 12 meses sin un Reentry Permit (Formulario I-131), tu Green Card deja de ser válida para regresar. En ese caso, deberás solicitar una visa de residente retornante (SB-1), la cual no garantiza el reingreso, especialmente en un contexto migratorio estricto.

Más de dos años fuera del país, incluso con permiso

Un permiso de reingreso tiene una vigencia máxima de dos años. Si no regresas antes de que expire, también deberás solicitar una visa SB-1 para regresar al país.

USCIS recomienda solicitar el Formulario I-131 antes de viajar si planeas una ausencia prolongada. Aunque no garantiza la entrada, sirve como evidencia de que tu intención de vivir permanentemente en Estados Unidos se mantiene.