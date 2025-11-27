ALERTA al solicitar la Green Card: ICE arresta a cónyuges de militares durante entrevistas para la residencia permanente

En San Diego, recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) han generado preocupación entre familias de militares y veteranos. Durante las entrevistas finales para obtener la Green Card, varias personas fueron detenidas por supuestas violaciones migratorias, incluyendo a cónyuges de quienes sirvieron en las fuerzas armadas.

ICE detiene en San Diego a cónyuges de militares durante trámites de Green Card.

NBC 7 San Diego informa que estos arrestos causan conmoción, especialmente entre las familias inmigrantes que ya completaron un proceso legal para regularizar su estatus.

¿Por qué el ICE está arrestando a los cónyuges de militares durante el proceso de la Green Card?

Según NBC 7 San Diego, los arrestos, que comenzaron el 12 de noviembre, se han justificado por la expiración de visas. Sin embargo, abogados de inmigración advierten que este tipo de situación generalmente no representa un problema legal para los cónyuges directos de ciudadanos estadounidenses en trámite de residencia permanente.

Samuel Shasteen, sargento retirado del Cuerpo de Marines con 20 años de servicio, incluyendo participación en dos despliegues en Afganistán, expresó su desconcierto ante la acción de ICE: "Me siento un poco traicionado, para ser honesto. Hacemos todo lo posible para proteger y servir a nuestro país, y luego nos tratan como si nunca hubiéramos hecho nada", declaró a NBC 7 San Diego.

Shasteen relató que su esposa, Chanidaphon Sopimpa, originaria de Tailandia, permaneció más tiempo del permitido por su visa, pero que han estado intentando obtener su tarjeta de residencia desde que se casaron.

Durante su última entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el 18 de noviembre, todo parecía normal hasta que agentes de ICE llegaron y se llevaron esposada a Sopimpa mientras lloraba, según informó Shasteen a NBC 7 San Diego.

¿Cuál es el impacto emocional y comunitario de los arrestos de ICE en San Diego?

El arresto afectó profundamente a la familia Shasteen. Tras perder a su primera esposa en 2022, Shasteen reconstruyó su vida con Sopimpa, quien se convirtió en una figura central en la vida de sus hijos. Según el militar retirado: "Sentí como si ya no existiera ningún agujero. Ella simplemente llenó un hueco, el vacío que había".

Actualmente, Sopimpa se encuentra detenida en el Centro de Detención de Otay Mesa. Shasteen creó un grupo de apoyo para quienes enfrentan situaciones similares y relata que, al mostrar su camiseta conmemorativa de servicio militar durante las visitas, otros internos se le acercan para compartir experiencias, fortaleciendo así una red de solidaridad entre las familias afectadas.

¿Qué dice ICE sobre los arrestos y la aplicación de la ley de inmigración en San Diego?

El ICE emitió un comunicado en el que defiende sus operativos y enfatiza que la detención no se basa en los antecedentes penales:

"Todos los extranjeros que violen la ley de inmigración estadounidense pueden ser arrestados, detenidos y, si se determina su deportación mediante una orden final, expulsados de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad. El ICE aplica la ley de inmigración a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país; los antecedentes penales no son un requisito para su aplicación. Estar ilegalmente en Estados Unidos constituye en sí mismo una violación de la ley federal. Esta actividad refleja el renovado enfoque del ICE en la ejecución de órdenes finales, la atención a las amenazas a la seguridad pública y la reducción de la población de fugitivos conforme a la ley", indicó la agencia, según NBC 7 San Diego.