ATENTADO en Washington: quién es Rahmanullah Lakanwal, el sospechoso que ATACÓ a dos miembros de la Guardia Nacional

El violento atentado ocurrido cerca de la Casa Blanca dejó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en estado crítico y puso bajo intenso escrutinio a Rahmanullah Lakanwal, el hombre identificado como sospechoso del ataque. El hecho, ocurrido en la víspera del Día de Acción de Gracias, reactivó tensiones políticas y migratorias en Washington.

Lakanwal, quien también resultó herido, ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa humanitario implementado tras la retirada militar de Afganistán. Su presencia en el país, las condiciones en que llegó y su vínculo con programas de inmigración generaron un debate nacional que escaló rápidamente hasta provocar medidas federales de emergencia.

El perfil de Rahmanullah Lakanwal y su llegada a Estados Unidos

Según autoridades federales, Rahmanullah Lakanwal trabajó en Afganistán como colaborador de agencias estadounidenses, incluida la CIA, una labor que lo hizo elegible para programas especiales de admisión tras el avance talibán. Como parte de la Operación Bienvenidos Aliados, llegó al país el 8 de septiembre de 2021, uno de los más de 190.000 afganos evacuados en medio del colapso de Kabul.

Rahmanullah Lakanwal, el sospechoso que atacó a dos miembros de la Guardia Nacional.

La secretaria de Seguridad Nacional confirmó que Lakanwal recibió libertad condicional humanitaria, un estatus temporal otorgado a quienes corrían riesgo por haber cooperado con Estados Unidos. Más adelante, en 2024, presentó una solicitud de asilo que fue aprobada al año siguiente. A pesar de sus antecedentes de colaboración, su caso ha reabierto preguntas sobre los procesos de verificación aplicados durante la evacuación.

Lo que se sabe del ataque y la reacción federal

De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso se acercó a los dos guardias antes de que se produjeran los disparos, dejando a ambos gravemente heridos. Aunque las investigaciones continúan, las autoridades han señalado que Lakanwal no cooperó tras su detención y no portaba identificación en el momento del incidente. Por ahora, no existen detalles oficiales sobre un posible motivo.

El impacto político fue inmediato. El presidente Donald Trump calificó el hecho como un "acto terrorista" y exigió revisar a todos los ciudadanos afganos admitidos desde 2021. En paralelo, USCIS anunció la suspensión indefinida de todas las solicitudes migratorias de afganos, una medida extraordinaria que busca reexaminar protocolos de verificación y seguridad. El FBI, por su parte, advirtió que aún evalúa si el episodio podría estar vinculado a radicalización individual.