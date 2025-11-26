- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Inter
- PSG vs Tottenham
- Arsenal vs Bayern Munich
- Olympiacos vs Real Madrid
- Monterrey vs América
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Donald Trump y la FUERTE AMENAZA contra asesinos de guardias en Estados Unidos: "Pagarán un precio muy alto"
Tras el tiroteo mortal en Washington, Donald Trump promete que el atacante de los guardias nacionales pagará las consecuencias de sus actos.
Dos guardias nacionales fallecieron en la tarde de este miércoles 26 de noviembre luego de que un sujeto abriera fuego cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C. El atacante, quien también recibió un disparo, se encuentra bajo custodia y se reporta que sus heridas no ponen en peligro su vida.
PUEDES VER: ¡TERROR en Washington D.C.! Tiroteo cerca a la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional seriamente heridos
El presidente Donald Trump se pronunció a través de Truth Social, calificando al agresor como "el animal que disparó a los dos guardias" y asegurando que, a pesar de su estado, "pagará un precio muy alto".
Detalles del ataque y víctimas
El incidente se produjo en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, donde el atacante abrió fuego contra los miembros de la Guardia Nacional. Los dos soldados heridos fueron trasladados a hospitales diferentes, pero lamentablemente fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.
Donald Trump lanza fuerte amenaza contra asesino de guardias nacionales.
El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó la muerte de ambos guardias: "Estos valientes hombres de Virginia Occidental perdieron la vida en el servicio a su país". La noticia ha generado conmoción en la capital estadounidense y ha puesto en alerta máxima a las autoridades de seguridad.
El mensaje de Trump y la respuesta presidencial
Trump emitió un contundente mensaje a través de Truth Social, destacando la valentía de los guardias nacionales y la importancia de proteger a las fuerzas del orden.
"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto.", compartió antes de confirmarse el fallecimiento de ambos soldados.
"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente grandiosas", señaló.
Además, el presidente reafirmó su compromiso: "Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!". Enfatizando que el atacante enfrentará las máximas consecuencias por sus acciones.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90