¡TERROR en Washington D.C.! Tiroteo cerca a la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional seriamente heridos

Momentos de extrema tensión se vivieron en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. luego que tuviera lugar un tiroteo muy cerca de la Casa Blanca, dejando el saldo de un sospechoso detenido y dos agentes de la Guardia Nacional con un pronóstico que aún es desconocido.

Un tiroteo cerca a la Casa Blanca

El Departamento de Policía Metropolitana de DC confirmó en X que la balacera tuvo lugar en las 17th y I Street cuando el reloj marcaba las 3:15 p.m. (hora local). Según ha informado Associated Press (AP), el tirador también fue herido a causa de de los agentes del orden.

Vehículos de emergencia se hicieron presentes en el lugar de los hechos, así como, al menos, un helicóptero aterrizó en National Mall. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que AP habló con dos funcionarios que prefirieron mantener el anonimato, siendo ellos quienes revelaron sobre la información de los agentes heridos de bala.

Las autoridades no han confirmado de forma oficial a los 2 agentes heridos.

Sin embargo, de forma oficial la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington D.C., ni el Departamento de Policía Metropolitana, ni la alcaldesa Muriel Browser han hablado sobre personal de la Guardia Nacional herido tras el tiroteo, en la mayoría de los casos, solo se confirmó que estaban respondiendo a un tiroteo, pero sin ahondar en los detalles.

Sospechoso de tiroteo detenido por la policía

El presidente Donal Trump ha sido informado del suceso, según reveló la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien en conferencia añadió: "La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación (...) el presidente ha sido informado", AP reveló que el mandatario estaba en su campo de golf de West Palm Beach cuando ocurrieron los trágicos hechos.

Aún se desconocen los motivos del tirador para abrir fuego.

En cuanto al tirador, AP reveló que las fuentes anónimas consultadas informaron sobre un sospechoso que, en estos momentos, está detenido, ya que todo apuntaría que, por lo menos, tendría que ver algo con los disparos.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, publicó en X: "Únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos minutos en Washington DC. DHSgov está trabajando con las fuerzas del orden para recopilar más información".