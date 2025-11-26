¿El jueves 27 de noviembre es FERIADO en Estados Unidos por Thanksgiving? Esto dice la ley

El Día de Acción de Gracias es un feriado federal, y eso significa que todas las oficinas del gobierno deben cerrar y sus empleados reciben un día libre pagado. Sin embargo, este beneficio no aplica automáticamente para quienes trabajan en negocios privados, donde cada empresa decide si opera o no durante la festividad. Muchas compañías privadas adoptan políticas internas distintas, por lo que el estatus laboral del día puede cambiar según el empleador, el sector y la ubicación.

PUEDES VER: Miles reciben ORDEN URGENTE de quedarse en casa en ESTOS dos estados de Estados Unidos

En algunos casos, se otorgan turnos reducidos o pagos especiales por trabajar en feriados. Por eso, las autoridades recomiendan a los trabajadores verificar directamente con sus empresas para saber si deben presentarse o no.

Qué negocios abren y cuáles cierran en Thanksgiving

A nivel nacional, la mayoría de bancos, oficinas de correos, bibliotecas y escuelas no abren este día. También grandes cadenas minoristas como Walmart, Target y Costco confirmaron que cerrarán por completo en Thanksgiving 2025. En contraste, varios restaurantes y cafeterías sí funcionarán con horarios especiales, incluyendo McDonald’s, Starbucks, Waffle House, Dunkin’, Whataburger, Wendy’s e IHOP.

Cadenas como Chipotle, Taco Bell, Shake Shack, Cheesecake Factory, Texas Roadhouse, Olive Garden y Chili’s optarán por cerrar sus puertas.

¿La ley obliga a las empresas a cerrar en Thanksgiving?

No. La legislación federal no ordena a las compañías privadas detener sus actividades durante un feriado, ni exige que otorguen pago extra. Cada empleador define si dará el día libre, si pagará horas festivas o si mantendrá el horario habitual. Aunque el Día de Acción de Gracias es un feriado federal, la ley no obliga a las empresas privadas a cerrar ni a otorgar el día libre. La obligatoriedad aplica únicamente para oficinas del gobierno federal, que deben suspender operaciones y conceder el día libre pagado a sus empleados.

En el sector privado, cada compañía define si opera con normalidad, si reduce horarios o si concede el día libre, e incluso pueden ofrecer pago adicional a quienes trabajen, dependiendo de sus políticas internas y de los contratos laborales vigentes.

Navidad será el último feriado del 2025

El 25 de diciembre cerrará el ciclo de 11 feriados federales del año. Ese día también permanecerán cerrados bancos, escuelas, oficinas de correos y la mayoría de supermercados.