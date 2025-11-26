- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Inter
- PSG vs Tottenham
- Arsenal vs Bayern Munich
- Olympiacos vs Real Madrid
- Monterrey vs América
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
ATENCIÓN, inmigrantes en Nueva York: este es el PRECIO para tramitar la licencia de conducir 2025
Nueva York mantiene vigente la Ley de Luz Verde en 2025, permitiendo a inmigrantes solicitar licencias de conducir. Estas son las tarifas actualizadas.
El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) es la entidad encargada de emitir licencias y permisos de conducir en todo el estado. Gracias a la Ley de Luz Verde, miles de inmigrantes sin estatus legal pueden acceder a un documento de manejo, lo que les permite trasladarse con seguridad y realizar actividades cotidianas sin temor a sanciones.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: USCIS CONFIRMA nuevas tarifas y estos trámites migratorios cambiarán en 2026
En 2025, este beneficio continúa vigente. A continuación, te explicamos cuánto cuesta obtener una licencia, quiénes pueden solicitarla y qué documentos son necesarios para completar el proceso.
¿Nueva York emite licencias de conducir a inmigrantes?
Sí. La Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, conocida como Ley de Luz Verde, autoriza a todos los residentes de Nueva York mayores de 16 años a solicitar una licencia estándar o un permiso de aprendizaje, sin importar:
- Su ciudadanía
- Su estatus migratorio
- Si cuentan o no con un Número de Seguro Social
Las personas sin SSN solo deben firmar una declaración jurada indicando que nunca se les ha emitido uno.
Precios para tramitar la licencia de conducir en Nueva York.
Todas las licencias estándar incluirán la leyenda "Not for federal purposes", lo que significa que no pueden usarse para abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales.
Tipos de licencias disponibles en el estado:
- Licencias e identificaciones estándar: disponibles para inmigrantes sin estatus legal.
- Real ID: solo para personas con presencia legal comprobable.
- Licencias e identificaciones mejoradas (EDL): únicamente para ciudadanos estadounidenses.
Precio de la licencia de conducir para inmigrantes en Nueva York (2025)
El costo depende de la edad del solicitante al momento de iniciar el trámite. Estos son los precios oficiales del DMV:
Tarifas para licencias Clase D o DJ (primer documento o después de una revocación):
- 16 a 16.5 años: US$80 / US$90
- 16.5 a 17 años: US$76.75 / US$85.75
- 17 a 17.5 años: US$92.50 / US$102.50
- 17.5 a 18 años: US$89.25 / US$98.25
- 18 a 18.5 años: US$80 / US$90
- 18.5 a 21 años: US$76.75 – US$80 / US$85.75 – US$90
- 21 años o más: US$64.25 – US$67.50 / US$73.25 – US$77.50
Otros costos:
- Reemplazo de licencia o permiso: US$17.50
- Cambio de información: US$12.50
- Licencia mejorada (EDL): US$30 adicionales
Requisitos para obtener una licencia de conducir en Nueva York
Para iniciar el trámite, el solicitante debe presentar documentos que confirmen:
- Identidad
- Fecha de nacimiento
- Residencia en Nueva York
Además, el proceso incluye:
- Aprobar el examen escrito (disponible en 20 idiomas, incluido español).
- Completar un curso previo al examen práctico.
- Presentar y aprobar la prueba de manejo.
Una vez aprobado, el DMV emitirá una licencia provisional en línea, válida hasta que llegue la tarjeta física por correo en un plazo aproximado de dos semanas.
- 1
ALERTA en Walmart en East Rome: reportan ARRESTO inmediato de hombre vinculado al ROBO de vehículo en estacionamiento
- 2
ALERTA, inmigrantes con Green Card: esto es lo que sucede con tu residencia permanente cuando existe una "presunción de abandono"
- 3
ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las acciones que pueden provocar la REVOCACIÓN de tu Green Card, según USCIS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90