ATENCIÓN, inmigrantes en Nueva York: este es el PRECIO para tramitar la licencia de conducir 2025

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) es la entidad encargada de emitir licencias y permisos de conducir en todo el estado. Gracias a la Ley de Luz Verde, miles de inmigrantes sin estatus legal pueden acceder a un documento de manejo, lo que les permite trasladarse con seguridad y realizar actividades cotidianas sin temor a sanciones.

En 2025, este beneficio continúa vigente. A continuación, te explicamos cuánto cuesta obtener una licencia, quiénes pueden solicitarla y qué documentos son necesarios para completar el proceso.

¿Nueva York emite licencias de conducir a inmigrantes?

Sí. La Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, conocida como Ley de Luz Verde, autoriza a todos los residentes de Nueva York mayores de 16 años a solicitar una licencia estándar o un permiso de aprendizaje, sin importar:

Su ciudadanía

Su estatus migratorio

Si cuentan o no con un Número de Seguro Social

Las personas sin SSN solo deben firmar una declaración jurada indicando que nunca se les ha emitido uno.

Precios para tramitar la licencia de conducir en Nueva York.

Todas las licencias estándar incluirán la leyenda "Not for federal purposes", lo que significa que no pueden usarse para abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales.

Tipos de licencias disponibles en el estado:

Licencias e identificaciones estándar: disponibles para inmigrantes sin estatus legal.

disponibles para inmigrantes sin estatus legal. Real ID: solo para personas con presencia legal comprobable.

solo para personas con presencia legal comprobable. Licencias e identificaciones mejoradas (EDL): únicamente para ciudadanos estadounidenses.

Precio de la licencia de conducir para inmigrantes en Nueva York (2025)

El costo depende de la edad del solicitante al momento de iniciar el trámite. Estos son los precios oficiales del DMV:

Tarifas para licencias Clase D o DJ (primer documento o después de una revocación):

16 a 16.5 años: US$80 / US$90

US$80 / US$90 16.5 a 17 años: US$76.75 / US$85.75

US$76.75 / US$85.75 17 a 17.5 años: US$92.50 / US$102.50

US$92.50 / US$102.50 17.5 a 18 años: US$89.25 / US$98.25

US$89.25 / US$98.25 18 a 18.5 años: US$80 / US$90

US$80 / US$90 18.5 a 21 años: US$76.75 – US$80 / US$85.75 – US$90

US$76.75 – US$80 / US$85.75 – US$90 21 años o más: US$64.25 – US$67.50 / US$73.25 – US$77.50

Otros costos:

Reemplazo de licencia o permiso: US$17.50

US$17.50 Cambio de información: US$12.50

US$12.50 Licencia mejorada (EDL): US$30 adicionales

Requisitos para obtener una licencia de conducir en Nueva York

Para iniciar el trámite, el solicitante debe presentar documentos que confirmen:

Identidad

Fecha de nacimiento

Residencia en Nueva York

Además, el proceso incluye:

Aprobar el examen escrito (disponible en 20 idiomas, incluido español).

(disponible en 20 idiomas, incluido español). Completar un curso previo al examen práctico .

. Presentar y aprobar la prueba de manejo.

Una vez aprobado, el DMV emitirá una licencia provisional en línea, válida hasta que llegue la tarjeta física por correo en un plazo aproximado de dos semanas.