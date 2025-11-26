- Hoy:
BUENA NOTICIA para ciudadanos en California: este lugar ofrece PAVO BARATO para la cena de Thanksgiving 2025
Encuentra un pavo económico en California para el Día de Acción de Gracias 2025 y aprovecha las ofertas de Walmart para tu cena familiar.
El Día de Acción de Gracias 2025 se celebrará el jueves 27 de noviembre, y muchas familias ya están organizando su cena especial para compartir con seres queridos. El pavo asado sigue siendo el plato central de esta tradición, que combina historia, gratitud y tiempo en familia.
Si aún no tienes un pavo en tu congelador y buscas opciones económicas en California, todavía estás a tiempo de conseguirlo sin gastar demasiado. Walmart ofrece precios atractivos y promociones especiales para quienes desean preparar un Thanksgiving tradicional sin afectar su presupuesto.
Dónde comprar un pavo barato en California
En Walmart, un pavo Jennie-O de 12 libras se encuentra a un precio aproximado de $10, mientras que un pavo Butterball de 12 libras cuesta alrededor de $11. Estos valores se pueden confirmar fácilmente en la página web de Walmart, donde también podrás explorar otras ofertas y productos ideales para tu cena de Thanksgiving.
El supermercado en California con el Pavo más barato para Acción de Gracias.
Con más de 300 tiendas en California, que incluyen Supercenters, Neighborhood Markets y Sam’s Club, Walmart se presenta como una opción cómoda, accesible y cercana para quienes buscan preparar su cena familiar sin gastar demasiado.
Ofertas especiales de Acción de Gracias en Walmart
Además del pavo, Walmart ofrece la comida anual de Acción de Gracias, con una canasta que incluye más de 20 artículos de marcas nacionales y privadas. Entre ellos, un pavo Butterball a $0.97 la libra, el precio más bajo desde 2019, en una canasta completa para 10 personas por menos de $40.
La compra también incluye entrega exprés gratuita para quienes se inscriban en el programa de Recogida y Entrega, lo que hace que cada plato salga por menos de $4 por persona, un verdadero ahorro para las familias que desean celebrar sin gastar de más.
Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias 2025
El Thanksgiving Day se celebra cada cuarto jueves de noviembre, por lo que en 2025 será el jueves 27 de noviembre. Ese día, muchas familias se reunirán para compartir una cena especial, donde el pavo asado es el plato central, acompañado de tradición, gratitud y tiempo en familia.
