ATENCIÓN, familias en Texas: conozcan los lugares donde darán pavos y cenas gratis en Thanksgiving 2025
Diversas organizaciones de Houston ofrecerán pavos y alimentos gratuitos durante Acción de Gracias 2025 para apoyar a las familias con inseguridad alimentaria.
El Día de Acción de Gracias es una celebración profundamente arraigada en la cultura estadounidense, un momento en el que las familias se reúnen para compartir la mesa y expresar gratitud por lo que tienen. Además de su carácter festivo, estas fechas se convierten en una oportunidad para que organizaciones y voluntarios apoyen a quienes enfrentan desafíos económicos.
CRISIS EDUCATIVA en EE. UU.: así afecta la desaparición de alumnos inmigrantes a los presupuestos escolares
En Houston, la tradición solidaria crece año con año. Restaurantes, comunidades y asociaciones preparan jornadas especiales para entregar pavos gratuitos, despensas y comidas completas para que ninguna familia se quede sin celebrar. Thanksgiving 2025 traerá múltiples iniciativas abiertas al público y distribuidas durante varios días.
Dónde regalarán pavos en Houston durante Acción de Gracias 2025
Los días previos al feriado, varios centros comunitarios, fundaciones y comercios llevarán a cabo entregas masivas de alimentos sin costo. Estas actividades buscan apoyar especialmente a quienes enfrentan inseguridad alimentaria o dificultades derivadas de retrasos en programas de asistencia como SNAP. Entre los eventos confirmados destacan:
Distribución de pavos y comidas gratuitas en Houston por Thanksgiving 2025.
- Houston Texas y Kroger: 1,000 kits de comida, 25 de noviembre desde las 9:00 hs en la puerta de Kroger del estadio NRG. Los kits se entregan a los autos hasta agotar existencias.
- Distrito F (Alief y Houston ISD): 300 pavos para familias afectadas por SNAP, 21 de noviembre desde las 15:30 hs en la Escuela Primaria Emerson.
- Bufete Cherika Edwards: 100 pavos y conservas, con rifa de tarjetas HEB de $50, 22 de noviembre desde las 10:00 hs en 6464 Savoy Drive, Suite 465.
- Fundación Dub Way (Festival de otoño): pavos y actividades gratuitas, 22 de noviembre de 15:00 a 19:00 hs en Hunters Glen Park.
- Peachez: 500 pavos y bolsas con ingredientes navideños, 25 de noviembre de 9:00 a 12:00 hs. Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos.
- Pavos y Guarniciones: quinta entrega anual de pavos y guarniciones, 22 de noviembre de 10:30 a 13:00 hs en Puttery (1818 Washington Ave., Suite 180), con minigolf, desayuno y exámenes de salud.
Otras iniciativas y apoyo alimentario en la ciudad
Además de las entregas de pavos, el Banco de Alimentos de Houston realizará eventos masivos para ayudar a los afectados por la falta de pagos del programa SNAP. Su jornada especial incluirá pavos dentro de las despensas, con una distribución programada para el 22 de noviembre en el Crump Stadium.
Paralelamente, la ciudad se prepara para la campaña "Comparte tus Fiestas", impulsada por ABC13 y el Banco de Alimentos. A través de esta iniciativa, residentes y empresas pueden donar productos no perecederos para fortalecer las reservas destinadas a familias vulnerables durante diciembre.
