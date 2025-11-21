0

ALERTA beneficiarios con USDA: SNAP reanuda sus pagos y este es el calendario para DICIEMBRE en cada estado

Tras el cierre gubernamental que se extendió por 43 días, el programa SNAP retomó sus pagos en diciembre. ¿Qué grupo recibirá los primeros abonos en EE. UU.?

Melanni Miranda
SNAP reanuda sus pagos y este es el calendario para diciembre y en cada estado.
SNAP reanuda sus pagos y este es el calendario para diciembre y en cada estado. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

En estas últimas semanas, surgió una gran incertidumbre con respecto a la puntualidad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos. El cierre del gobierno federal dejó a millones de familias a la espera de una confirmación oficial por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). ¿Qué se sabe sobre los pagos?

Conoce cuál es el único procedimiento para renovar el EAD y no perjudicarte en Estados Unidos.

PUEDES VER: ALERTA con USCIS y los permisos de trabajo: este el ÚNICO procedimiento para renovar el EAD y no perjudicarte en EE. UU.

Alerta con USDA: SNAP reanuda sus pagos para diciembre

Según información de la prensa internacional y luego de la firma de la ley de financiación por parte del presidente Donald Trump, además del fin al cierre gubernamental, ahora se permitirá que los pagos de diciembre se realicen según el calendario habitual. Esta noticia ha impactado a miles de beneficiarios del programa SNAP, quienes ahora buscan claridad sobre la fecha exacta de sus depósitos.

SNAP.

SNAP reanuda sus pagos y este es el calendario para diciembre.

El cierre, que se extendió por 43 días, causó una serie de complicaciones, incluyendo retrasos y confusiones sobre la disponibilidad de fondos para este programa, el cual brinda respaldo a aproximadamente 42 millones de personas en el país. Mientras algunos estados lograron implementar pagos de emergencia, otros enfrentaron no sabían qué pasaría con los pagos.

Con la reactivación del gobierno, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) confirmó que los pagos de diciembre se ajustarán a los criterios establecidos por cada estado, y que pueden incluir factores como el número de caso, la inicial del apellido o la distribución de los pagos en un solo día.

Calendario de pagos SNAP para diciembre en cada estado

Estado de EE. UU.Fechas de pago
AlabamaDel 4 al 23 de diciembre
Alaska1 de diciembre
ArizonaDel 1 al 13 de diciembre
ArkansasDel 4 al 13 de diciembre
CaliforniaDel 1 al 10 de diciembre
ColoradoDel 1 al 10 de diciembre
ConnecticutDel 1 al 3 de diciembre
DelawareDel 2 al 23 de diciembre
Distrito de ColumbiaDel 1 al 10 de diciembre
FloridaDel 1 al 28 de diciembre
GeorgiaDel 5 al 23 de diciembre
GuamDel 1 al 10 de diciembre
Hawái
Idaho
Illinois
Indiana
Lowa
Kansas
Kentucky
Luisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Misisipi
Misuri
Montana
Nebraska
Nevada
Nuevo Hampshire
Nueva Jersey
Nuevo México
Nueva York
Carolina del Norte
Dakota del Norte
Ohio
Oklahoma
Oregón
Pensilvania
Puerto Rico
Rhode Island
Carolina del Sur
Dakota del Sur
Tennessee
Texas
Utah5, 11 y 15 de diciembre
Islas Vírgenes1 de diciembre
Vermont1 de diciembre
VirginiaDel 1 al 7 de diciembre
WashingtonDel 1 al 20 de diciembre
Virginia OccidentalDel 1 al 9 de diciembre
WisconsinDel 1 al 15 de diciembre
WyomingDel 1 al 4 de diciembre

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ATENCIÓN, inmigrantes indocumentados: la licencia de conducir no se suspende para ustedes en California, ¿cómo conducir legalmente?

  2. Con permiso de trabajo y entrada legal, joven es arrestado en nuevo operativo de la Patrulla Fronteriza mientras laboraba

  3. ALERTA con USCIS y los permisos de trabajo: este el ÚNICO procedimiento para renovar el EAD y no perjudicarte en EE. UU.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano