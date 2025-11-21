- Hoy:
ALERTA beneficiarios con USDA: SNAP reanuda sus pagos y este es el calendario para DICIEMBRE en cada estado
Tras el cierre gubernamental que se extendió por 43 días, el programa SNAP retomó sus pagos en diciembre. ¿Qué grupo recibirá los primeros abonos en EE. UU.?
En estas últimas semanas, surgió una gran incertidumbre con respecto a la puntualidad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos. El cierre del gobierno federal dejó a millones de familias a la espera de una confirmación oficial por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). ¿Qué se sabe sobre los pagos?
Alerta con USDA: SNAP reanuda sus pagos para diciembre
Según información de la prensa internacional y luego de la firma de la ley de financiación por parte del presidente Donald Trump, además del fin al cierre gubernamental, ahora se permitirá que los pagos de diciembre se realicen según el calendario habitual. Esta noticia ha impactado a miles de beneficiarios del programa SNAP, quienes ahora buscan claridad sobre la fecha exacta de sus depósitos.
SNAP reanuda sus pagos y este es el calendario para diciembre.
El cierre, que se extendió por 43 días, causó una serie de complicaciones, incluyendo retrasos y confusiones sobre la disponibilidad de fondos para este programa, el cual brinda respaldo a aproximadamente 42 millones de personas en el país. Mientras algunos estados lograron implementar pagos de emergencia, otros enfrentaron no sabían qué pasaría con los pagos.
Con la reactivación del gobierno, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) confirmó que los pagos de diciembre se ajustarán a los criterios establecidos por cada estado, y que pueden incluir factores como el número de caso, la inicial del apellido o la distribución de los pagos en un solo día.
Calendario de pagos SNAP para diciembre en cada estado
|Estado de EE. UU.
|Fechas de pago
|Alabama
|Del 4 al 23 de diciembre
|Alaska
|1 de diciembre
|Arizona
|Del 1 al 13 de diciembre
|Arkansas
|Del 4 al 13 de diciembre
|California
|Del 1 al 10 de diciembre
|Colorado
|Del 1 al 10 de diciembre
|Connecticut
|Del 1 al 3 de diciembre
|Delaware
|Del 2 al 23 de diciembre
|Distrito de Columbia
|Del 1 al 10 de diciembre
|Florida
|Del 1 al 28 de diciembre
|Georgia
|Del 5 al 23 de diciembre
|Guam
|Del 1 al 10 de diciembre
|Hawái
|Idaho
|Illinois
|Indiana
|Lowa
|Kansas
|Kentucky
|Luisiana
|Maine
|Maryland
|Massachusetts
|Michigan
|Minnesota
|Misisipi
|Misuri
|Montana
|Nebraska
|Nevada
|Nuevo Hampshire
|Nueva Jersey
|Nuevo México
|Nueva York
|Carolina del Norte
|Dakota del Norte
|Ohio
|Oklahoma
|Oregón
|Pensilvania
|Puerto Rico
|Rhode Island
|Carolina del Sur
|Dakota del Sur
|Tennessee
|Texas
|Utah
|5, 11 y 15 de diciembre
|Islas Vírgenes
|1 de diciembre
|Vermont
|1 de diciembre
|Virginia
|Del 1 al 7 de diciembre
|Washington
|Del 1 al 20 de diciembre
|Virginia Occidental
|Del 1 al 9 de diciembre
|Wisconsin
|Del 1 al 15 de diciembre
|Wyoming
|Del 1 al 4 de diciembre
