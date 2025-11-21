A partir de diciembre, millones de personas estadounidense que reciben asistencia alimentaria en el país experimentarán modificaciones llamativas en sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Cabe precisar que, a partir de la fecha, las nuevas regulaciones federales implementarán requisitos laborales más estrictos y limitarán las exenciones para ciertos grupos, lo que afectará a quienes dependen de este apoyo en su canasta familiar. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.

SNAP en EE. UU.: confirman cambios importantes a partir de diciembre y esto debes saber

Tal como informaron los medios internacionales y la administración actual de EE. UU., el gobierno ha implementado modificaciones que perjudicarán a varios beneficiarios de todos los estados y territorios, alterando la normativa sobre Adultos Aptos para el Trabajo Sin Dependientes (ABAWD).

Y es que, según la legislación actual, los adultos sin discapacidades ni dependientes deben cumplir con un mínimo de 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o búsqueda de empleo para conservar sus beneficios. A partir de diciembre, esta obligación se extenderá a un mayor número de personas.

La mayoría de los adultos de entre 18 y 64 años que no vivan con menores de 14 años deberán completar al menos 80 horas al mes en actividades que cumplan con los requisitos establecidos. Estas horas pueden incluir trabajo remunerado o no, voluntariado, servicio comunitario, o participación en programas de Empleo y Capacitación del SNAP, así como una combinación de estas opciones.

Asimismo, es bueno saber que la nueva ley pone fin a ciertas exenciones que beneficiaban a personas sin hogar, veteranos y jóvenes que abandonaron el sistema de acogimiento familiar antes de los 24 años.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha respaldado estos cambios, resaltando que la OBBBA "fortalece los requisitos laborales" y "combate el fraude y el despilfarro que han proliferado" en el programa beneficiario.

SNAP: ¿Quiénes son exentos a este cambio en diciembre?

Por otro lado, algunos grupos continuarán exentos de esta normativa. Aquellos menores de 18 años o mayores de 64, quienes vivan con un menor de 14 años, las mujeres embarazadas y quienes cuenten con un certificado de incapacidad laboral por limitaciones físicas o mentales no estarán obligados a cumplir con la regla de las 80 horas.

Además, podrían estar exentos ciertos nativos americanos, cuidadores de personas con discapacidades y quienes asistan regularmente a programas de tratamiento por consumo de drogas o alcohol, entre otros casos específicos.