MUCHA ATENCIÓN con la reforma de la Ley Única y Amplia en EE. UU.: bajo esta AMENAZA, estas personas perderán los beneficios SNAP
Con la reforma de la Ley Única y Amplia (OBBBA), miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrían verse afectados.
Es muy importante que prestes atención a las últimas modificaciones que provienen de Washington, especialmente en el contexto de la reciente reforma relacionada con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), uno de los programas que brinda soporte fundamental para millones de familias en Estados Unidos.
¿Qué tiene que ver la Ley Única y Amplia (OBBBA) y por qué podría perjudicar la asistencia alimentaria en miles de hogares a partir ahora? AQUÍ todo lo que se sabe y más detalles.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación
EE. UU.: bajo esta amenaza, estas personas perderán los beneficios SNAP
Según información de la prensa internacional y el gobierno estadounidense, la controversia ha surgido de una reforma incluida en la Ley Única y Amplia (OBBBA), una iniciativa promovida por los republicanos y aprobada a principios de este año.
Reforma de la Ley Única y Amplia en EE. UU.: bajo esta amenaza, estas personas perderán los beneficios SNAP.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha ordenado a los estados a que ajusten sus sistemas a las nuevas normativas. Incluso, algunos tenían como plazo hasta el 1 de noviembre para completar su implementación.
Al respecto, es importante que conozcas que la base de esta reforma se centra principalmente en una normativa que ha estado vigente durante años: la regla para adultos sanos sin personas a su cargo, conocida como ABAWD.
Tras la nueva normativa y la regla ABAWD "Adultos Capaces sin Dependientes", se ha establecido que numerosos adultos sin discapacidades y sin dependientes deben trabajar, buscar empleo de manera activa o participar en programas de capacitación laboral al menos 80 horas mensuales para continuar recibiendo beneficios de SNAP.
Más restricciones para adultos sin dependientes si desean seguir recibiendo los beneficios
No obstante, con la reciente reforma OBBBA se ha restringido considerablemente las excepciones a esta regla. Como resultado, un mayor número de personas se verá obligado a cumplir con estos requisitos laborales estrictos, lo que podría impactar su acceso a la asistencia alimentaria.
Además, con la regla de ABAWD el rango de edad para los beneficiarios era hasta los 59 años, pero con la reforma, será hasta los 65 años.
