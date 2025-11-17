- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
MUCHA ATENCIÓN con USCIS en EE. UU.: Kristi Noem confirma actualización sobre el trámite de Green Card que favorece a inmigrantes
La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, brindó tranquilidad a todos los solicitantes de Green Card en EE. UU. con importante noticia.
Aviso importante: recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, compartió novedades positivas sobre el proceso de obtención de la residencia permanente, conocida popularmente como Green Card, la cual ha estado teniendo complicaciones a la hora del inicio del trámite.
En sus declaraciones, resaltó que la actual administración Trump logró últimamente avances significativos en la agilización del procesamiento de documentos, esto para poder lidiar frente a un volumen récord de solicitudes pendientes. ¿Qué más se sabe al respecto y cómo podría favorecer a los extranjeros?
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación
Kristi Noem confirma actualización sobre el trámite de Green Card que favorece a inmigrantes
En un año muy preocupante frente a la intensificación de las redadas contra los inmigrantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha sorprendido al mejorar la eficiencia del procesamiento de trámites para la ansiada Green Card.
A través de una entrevista en vivo con Fox News, Kristi Noem no dudó en resaltar la agilización de los procedimientos. En tanto, al ser consultada por los extranjeros que buscan ingresar a EE.UU. con las visas H-1B, señaló que el programa continuará y que el trabajo actual de la entidad se centra en "la integridad" de las personas y "verificar que los que quieren entrar al país lo hagan por los motivos correctos".
Kristi Noem confirma actualización sobre el trámite de Green Card que favorece a inmigrantes.
Asimismo, la funcionaria subrayó que durante la administración de Trump se logró agilizar los trámites migratorios. "Bajo la gestión Trump, hemos optimizado nuestros procesos y aportado integridad a los programas de visas, tarjetas de residencia permanente y otros aspectos", mencionó.
Además, resaltó el notable avance en los procedimientos relacionados con la obtención de la ciudadanía estadounidense. "Un número récord de personas se está naturalizando en esta administración. Más ciudadanos están surgiendo que en cualquier otro momento", sentenció.
¿Cuándo demora el proceso de entrega de documentos para la Green Card?
Mediante el sitio web de USCIS, se informó que el tiempo de espera para la entrega de la Green Card varía según las circunstancias de cada solicitante:
- Los extranjeros que ingresaron al país con una visa de inmigrante y realizaron el pago de la tarifa correspondiente antes de presentar su solicitud pueden esperar recibir su Green Card en un plazo de hasta 90 días desde la fecha de la solicitud.
- Los peticionarios que entraron con su documento y efectuaron el pago posteriormente también pueden tardar hasta 90 días, pero este plazo se cuenta desde la fecha en que se realizó el pago.
- 1
ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
- 2
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
- 3
PELIGRO en Walmart de York: joven de 20 años fue detenido tras provocar un INCENDIO que paralizó la tienda
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90