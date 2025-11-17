Aviso importante: recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, compartió novedades positivas sobre el proceso de obtención de la residencia permanente, conocida popularmente como Green Card, la cual ha estado teniendo complicaciones a la hora del inicio del trámite.

En sus declaraciones, resaltó que la actual administración Trump logró últimamente avances significativos en la agilización del procesamiento de documentos, esto para poder lidiar frente a un volumen récord de solicitudes pendientes. ¿Qué más se sabe al respecto y cómo podría favorecer a los extranjeros?

Kristi Noem confirma actualización sobre el trámite de Green Card que favorece a inmigrantes

En un año muy preocupante frente a la intensificación de las redadas contra los inmigrantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha sorprendido al mejorar la eficiencia del procesamiento de trámites para la ansiada Green Card.

A través de una entrevista en vivo con Fox News, Kristi Noem no dudó en resaltar la agilización de los procedimientos. En tanto, al ser consultada por los extranjeros que buscan ingresar a EE.UU. con las visas H-1B, señaló que el programa continuará y que el trabajo actual de la entidad se centra en "la integridad" de las personas y "verificar que los que quieren entrar al país lo hagan por los motivos correctos".

Asimismo, la funcionaria subrayó que durante la administración de Trump se logró agilizar los trámites migratorios. "Bajo la gestión Trump, hemos optimizado nuestros procesos y aportado integridad a los programas de visas, tarjetas de residencia permanente y otros aspectos", mencionó.

Además, resaltó el notable avance en los procedimientos relacionados con la obtención de la ciudadanía estadounidense. "Un número récord de personas se está naturalizando en esta administración. Más ciudadanos están surgiendo que en cualquier otro momento", sentenció.

¿Cuándo demora el proceso de entrega de documentos para la Green Card?

Mediante el sitio web de USCIS, se informó que el tiempo de espera para la entrega de la Green Card varía según las circunstancias de cada solicitante: