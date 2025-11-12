ALERTA inmigrantes | Estas son las categorías que PERMITEN obtener la Green Card en Estados Unidos

Obtener la Green Card, o tarjeta de residencia permanente, es el paso más importante para quienes desean establecerse legalmente en Estados Unidos. Este documento permite vivir y trabajar sin restricciones, además de abrir el camino hacia la ciudadanía estadounidense.

Además, contar con la Green Card facilita la posibilidad de viajar fuera del país y regresar sin necesidad de una visa, así como solicitar la ciudadanía estadounidense después de cumplir el tiempo mínimo de residencia exigido por la ley. Para muchos, se trata del puente definitivo hacia la integración plena en la sociedad estadounidense.

Las principales categorías para solicitar la Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reconoce múltiples caminos de elegibilidad, adaptados a distintas circunstancias personales. Las categorías más comunes incluyen:

Familiares de ciudadanos o residentes permanentes.

Trabajadores con ofertas laborales o habilidades especiales.

Inmigrantes especiales , como empleados de organizaciones internacionales o religiosos.

, como empleados de organizaciones internacionales o religiosos. Refugiados y asilados que buscan protección humanitaria.

que buscan protección humanitaria. Víctimas de trata humana, crímenes o abusos domésticos.

Personas registradas que han vivido de forma prolongada en el país bajo ciertas condiciones.

Cada vía requiere documentación específica, evaluación de antecedentes y disponibilidad de visa dentro de la categoría correspondiente.

Formulario esencial para la solicitud

El proceso de solicitud se formaliza mediante el Formulario I-485, conocido como Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. Este documento se utiliza cuando el solicitante ya reside dentro del país y busca cambiar su estatus migratorio sin salir de Estados Unidos.

Ajuste de estatus: el paso hacia la residencia permanente

El llamado “ajuste de estatus” es el mecanismo que permite a los inmigrantes pasar de una visa temporal a la residencia permanente. Para ello, USCIS exige que el solicitante cumpla con los requisitos de elegibilidad y que haya una visa disponible en su categoría antes de aprobar la solicitud.

Este proceso evita largos viajes al extranjero y permite continuar trabajando o estudiando mientras se revisa el caso. Según expertos en inmigración, el éxito de la solicitud depende en gran medida de presentar documentos actualizados y coherentes con la categoría elegida, así como de cumplir con los plazos establecidos. Un pequeño error en el formulario o una omisión puede causar retrasos significativos o incluso una negación del trámite.

Los abogados migratorios coinciden en que preparar la solicitud con anticipación y asesorarse profesionalmente aumenta las posibilidades de éxito. La Green Card no solo es un documento legal: representa la oportunidad de construir un futuro más estable y seguro dentro de los Estados Unidos.