PROBLEMA para inmigrantes con Green Card: detienen a sospechoso de agresión con tarjeta de residencia FALSA tras ser rociado con gas pimienta

El pasado 9 de noviembre, un incidente en Taylorsville captó la atención de transeúntes y autoridades locales, cuando un hombre portando una Green Card falsa fue arrestado por un presunto intento de robo en una parada de autobús. Según los reportes policiales, el hecho se registró cerca de la intersección de 4500 Sur y Redwood Road, frente al cementerio de la ciudad.

Representación de la Green Card de EE. UU.

Este caso pone de relieve la importancia de realizar una verificación exhaustiva de la residencia permanente de los inmigrantes en Estados Unidos, con el fin de prevenir fraudes y falsificaciones en los trámites migratorios.

Detienen a inmigrante sospechoso de agresión con Green Card falsa tras ser rociado con gas pimienta

De acuerdo con ABC4 Utah, Enrique Medina-Linares, de 46 años, habría intentado quitarle el bolso a una mujer mientras esperaba el transporte público.

Durante el enfrentamiento, la víctima fue empujada al suelo y se golpeó la cabeza. "La víctima declaró que había rociado con gas pimienta a Medina-Linares durante el presunto robo, en defensa propia", señala la fuente. El incidente fue presenciado por dos transeúntes, quienes intervinieron para auxiliar a la mujer y contactaron a la policía.

Enrique Medina-Linares, de 46 años, presuntamente intentó robar un bolso en una parada de autobús.

¿Tenían antecedentes personales en Estados Unidos el sospechoso y la víctima?

Tras la intervención policial, Medina-Linares fue detenido por presunta agresión. Durante la revisión, los agentes encontraron en su cartera una tarjeta de residente permanente estadounidense, la cual resultó ser falsa tras la verificación con una agencia federal de seguridad, según ABC4 Utah.

Los documentos judiciales también indican que el sospechoso y la víctima tenían antecedentes personales: Medina-Linares afirmó que la mujer le había robado dinero y licor la madrugada anterior, lo que ella negó.

Actualmente, Medina-Linares se encuentra recluido en la cárcel del condado de Salt Lake sin derecho a fianza. Las autoridades recuerdan que "los cargos son meras alegaciones. Toda persona detenida se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable", informa ABC4 Utah.