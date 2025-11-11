Aviso MUY importante para las familias en EE. UU.: La gran duda e incertidumbre alimentaria continúa afectando a Texas en lo que va de este mes. Pese a que se iniciaron las distribuciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), miles de familias han informado que los últimos montos en sus tarjetas Lone Star figuran más bajos de lo habitual.

En esta nota de Líbero, te revelamos la razón detrás de los pagos incompletos que recibieron los texanos y qué se sabe sobre la reanudación de las entregas tras el cierre histórico del gobierno federal. ¿Cuáles son los últimos pagos y qué restricciones hay en el país americano?

Beneficiarios de SNAP: inician los pagos en este estado, pero con inesperada restricción

Recientemente, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) informó que los retrasos y pagos incompletos en el programa de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) se encuentran relacionados con la suspensión temporal de fondos federales.

Según información de Propel, una aplicación que gestiona datos del programa, aproximadamente 3,5 millones de residentes de Texas, de los cuales 1,7 millones son niños, dependen de esta asistencia para su alimentación. ¿Qué más se conoce al respecto?

Los beneficiarios del SNAP que reciben sus depósitos entre el 1 y el 10 de cada mes solo obtuvieron una parte de su asignación el 10 de noviembre. Tiffany Young, representante de la HHSC, confirmó que "los beneficiarios del programa SNAP que suelen recibir sus ayudas entre el 1 y el 10 de cada mes verán reflejados los beneficios parciales en sus tarjetas Lone Star el 10 de noviembre".

Vale resaltar que para aquellos que cobran después del día 11 noviembre, los pagos se acreditarán en la fecha habitual, aunque también de manera parcial. Esta situación responde a una directiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que instruyó a los estados a emitir hasta el 65% del beneficio mensual, dependiendo del tamaño del hogar y los ingresos de los beneficiarios.

¿Qué porcentaje reciben ahora los ciudadanos de Texas tras complicada situación del programa?

Según lo que declaró a la prensa Justin King, representante de Propel, un significativo número de texanos ha experimentado variaciones en la asignación mensual regular, con algunos recibiendo cerca del 65% de lo habitual, mientras que otros solo han visto acreditados montos tan bajos como US$16 o incluso casi nada.

Por otro lado, Amber Harrington, residente de Onalaska, expresó su frustración frente a la complicada situación, esto luego de asegurar haber recibido solo 63 dólares de los 338 que normalmente le depositan. Sarah Jones, del condado de Liberty, aún aguarda el pago completo de aproximadamente US$700, monto que es crucial para alimentar a sus hijos adolescentes.