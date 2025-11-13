- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN con ICE: tras reclamos, maestra de guardería hispana ARRESTADA por agentes de inmigración es liberada
Trabajadora de un centro de cuidado infantil fue arrestada por lCE mientras se encontraba junto a los niños en EE. UU. ¿Qué se sabe sobre su actual situación?
El último 5 de noviembre, una maestra, identificada como Diana Santillana Galeano, fue arrestada en el Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center, ubicado en el norte de Chicago, en Estados Unidos. Mediante videos en las redes sociales se pudo apreciar el preciso momento en que los guardias lucharon con ella mientras la sacaban por la puerta principal.
Ahora, tras un reciente comunicado emitido por sus abogados, se informó que Santillana fue liberada de un centro de detención en Indiana. A continuación, todo lo que debes saber sobre este caso y las duras políticas de inmigración que existe en el país de Trump.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento
Maestra de guardería hispana arrestada por agentes de inmigración de ICE es liberada
Este jueves 13 de noviembre, se difundió las últimas actualizaciones sobre este caso. El abogado Charlie Wysong no dudó en expresar públicamente su satisfacción por la liberación de la Sra. Santillana, quien ha regresado a su hogar en Chicago, EE. UU.
Mediante un comunicado, Wysong no dudó en resaltar la importancia de continuar con los trámites de inmigración para que ella pueda permanecer en la nación americana. Asimismo, agradeció a la comunidad por el apoyo recibido durante este difícil proceso y solicitó respeto por la privacidad de Santillana mientras se recupera de la experiencia vivida.
Este caso, sin duda, pone en evidencia las estrictas políticas de detención de inmigrantes implementadas por la administración Trump. Desde principios de septiembre, más de 3.000 arrestos han sido realizados en el área de Chicago como parte de la "Operación Midway Blitz".
Además, las autoridades, hasta el momento, han registrado diversos operativos que incluyen descensos en rappel desde helicópteros Black Hawk y hasta el uso de gas lacrimógeno en medio de las protestas.
Maestra se pronuncia tras arresto y liberación en medio de duras políticas en EE. UU.
Por su parte, Santillana Galeano aprovechó la ocasión para agradecer a quienes han abogado por ella y por otros que han enfrentado situaciones similares en Chicago. "Amo a nuestra comunidad y a los niños a los que enseño, y no puedo esperar para verlos de nuevo", expresó.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la mujer, originaria de Colombia, ingresó al suelo americano de manera ilegal en junio de 2023, aunque logró obtener autorización para trabajar bajo la administración Biden, y negó que el centro de cuidado infantil fuera un objetivo de sus operativos.
