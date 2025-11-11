Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) confirmó, para la preocupación de los extranjeros, la finalización de la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Esta radical decisión viene ocasionando gran incertidumbre, en especial en Texas y en otros estados, donde muchos se cuestionan sobre las consecuencias de seguir laborando con un permiso caducado. La entidad estadounidense sorprendió con última actualización. ¿Qué recomendación debes tomar en cuenta?

Fin de extensión de permisos de trabajo: recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques

Según información de 'La Nación' y el propio portal de la agencia de inmigración USCIS, la nueva regla final provisional pone fin a la práctica de extender automáticamente los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para los inmigrantes que soliciten renovación en ciertas categorías desde el 30 de octubre de 2025.

Como se sabe, un EAD, emitido por USCIS, permite a los extranjeros trabajar legalmente en el país americano durante un tiempo específico. No obstante, ahora se anunció diferente medida. Vale resaltar que la normativa establece excepciones, como las extensiones otorgadas por ley o mediante notificaciones del Registro Federal relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La extensión de permisos de trabajo en EE. UU. llegó a su fin: recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques.

Ante esta INESPERADA situación en EE. UU., Uscis ha compartido importantes recomendaciones para los solicitantes frente al fin de la extensión de los permisos laborales y evitar así más complicaciones:

Presentar su renovación con anticipación, hasta 180 días antes de la fecha de expiración .

. "Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar una solicitud de renovación de su EAD, más probable es que experimente una interrupción temporal en su autorización de empleo”, fue la contundente advertencia de la agencia.

Además, para llevar a cabo este proceso, es fundamental presentar el Formulario I-765, que corresponde a la Solicitud de Autorización de Empleo.

Otras recomendaciones a considerar para el empleador y el trabajador tras nueva orden

Los especialistas en derecho laboral, en conversación con 'La Nación', señalaron que los empleadores pueden comunicarse con sus empleados para realizar consultas sobre la autorización de trabajo, incluso, consultar sobre la fecha de vencimiento o si esta ya ha expirado. En este contexto, sugieren ser transparentes y presentar cualquier documento que evidencie la solicitud de renovación.

Asimismo, resaltan la posibilidad de negociar con el superior para mantener el puesto laboral, ya que el empleador podría estar dispuesto a ofrecer una suspensión del contrato en lugar de proceder con un despido. De esta manera, el trabajador migrante tendría la oportunidad de reintegrarse a su empleo una vez que obtenga su nuevo EAD.