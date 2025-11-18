- Hoy:
CAMBIO inesperado: USPS prepara un sorpresivo AUMENTO de tarifas para 2026 y no explica por qué
USPS anunció que incrementará sus tarifas en 2026, generando preocupación entre usuarios y comercios que dependen del servicio para envíos nacionales.
El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que planea aplicar un nuevo aumento de tarifas a partir del 18 de enero de 2026, como parte de su estrategia para aliviar su crítica situación económica. Los ajustes, que aún deben ser evaluados por la Comisión Reguladora Postal, impactarán especialmente en los envíos de paquetes. La medida ha generado incertidumbre entre usuarios y pequeños negocios, que temen un impacto directo en sus gastos cotidianos.
¿Qué servicios subirán de precio?
El incremento contempla modificaciones significativas en varias categorías clave:
- Priority Mail: +6,6%
- Priority Mail Express: +5,1%
- USPS Ground Advantage: +7,8%
- Parcel Select: +6%
Aunque estas tarifas aumentarán, los sellos de primera clase no tendrán cambios en enero de 2026 porque su precio depende directamente del índice de inflación.
Usuarios temen impacto en costos de envío.
Un ajuste motivado por pérdidas millonarias
La nueva modificación de precios surge después de un año fiscal complicado. El USPS reportó:
- Ingresos operativos: USD 80.500 millones (+1,2%)
- Pérdida neta: USD 9.000 millones (ligera mejora frente a los USD 9.500 millones del año previo)
El servicio postal atribuye este déficit a los costos laborales, operativos y a la disminución continua del volumen de correspondencia, a pesar del incremento en servicios como Ground Advantage.
Por qué el USPS depende de estos aumentos
A diferencia de otras agencias federales, el USPS no recibe fondos directos del gobierno. Su operación depende casi por completo de la venta de productos y servicios, lo que obliga a la entidad a reajustar precios para sostener su red nacional de entrega. El director general, David Steiner, reiteró que la institución necesita ampliar sus fuentes de ingresos y modernizar su modelo de negocio, mientras que el director financiero, Luke Grossmann, reconoció que la estructura de costos obligatoria continúa presionando las finanzas de la organización.
Los cambios aún deben ser revisados y aprobados por la Comisión Reguladora Postal. Si obtiene luz verde, el alza entrará en vigor en enero de 2026 y afectará tanto a usuarios particulares como a empresas que dependen del USPS para sus envíos diarios.
¿Cómo pueden prepararse los usuarios antes del incremento?
Ante el próximo aumento de tarifas del Servicio Postal de Estados Unidos previsto para 2026, expertos recomiendan que los usuarios especialmente inmigrantes que realizan envíos frecuentes a sus familias comiencen a ajustar sus hábitos desde ahora. Planificar con anticipación, aprovechar descuentos actuales y revisar las variaciones trimestrales puede ayudar a reducir gastos antes de que entren en vigor los nuevos precios.
Además, los consumidores deberían comparar servicios alternativos para identificar opciones más económicas o rápidas según sus necesidades. Explorar herramientas de seguimiento, compras por volumen y programas de fidelidad también puede marcar una diferencia significativa en los costos finales. Prepararse con tiempo permitirá que el impacto económico sea menor y más manejable.
