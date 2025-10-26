0
MUCHA ATENCIÓN, inmigrante con Green Card: este ERROR al viajar fuera de EE. UU. por un año puede poner en riesgo tu residencia

Las personas con tarjeta de residencia pueden residir, trabajar y viajar legalmente en Estados Unidos, siempre cumpliendo las leyes para mantener su estatus.

María Zapata
La administración Trump aumenta el escrutinio a titulares de Green Card.
La administración Trump aumenta el escrutinio a titulares de Green Card.
Si eres un residente permanente en Estados Unidos, es muy importante que conozcas qué significa estar fuera del país durante mucho tiempo. Durante el gobierno de Donald Trump, las autoridades de inmigración comenzaron a vigilar más de cerca a quienes tienen Green Card, lo que podría poner en riesgo tu estatus legal si permaneces demasiado tiempo fuera del país.

Tarjeta de residencia permanente

Los titulares de Green Card pueden vivir y trabajar legalmente en EE. UU.

Viajar fuera de EE. UU. por un año: el error que puede poner en riesgo tu Green Card

Según el USCIS, un residente permanente que se ausente de Estados Unidos por un año o más sin un permiso de reingreso corre el riesgo de perder su estatus. Esto podría derivar en la pérdida de la Green Card e, incluso, en la remisión a un tribunal de inmigración para evaluar la validez de su residencia.

Además, según Hindustan Times, si permaneces fuera de Estados Unidos por más de seis meses pero menos de un año, las autoridades migratorias podrían cuestionar si realmente tienes la intención de residir de manera permanente en el país. Aunque ausencias breves normalmente no representan un problema, se recomienda solicitar una autorización de reingreso a través del Formulario I-131 para evitar posibles complicaciones al regresar.

Recomendaciones para inmigrantes que buscan mantener su estatus de residente permanente

  • Mantén vínculos con EE. UU.: Es importante que mantengas una residencia, un empleo o la presentación de impuestos en EE. UU. para demostrar tu intención de residir permanentemente en el país.
  • Solicita una autorización de reingreso: Si planeas estar fuera del país por un período prolongado, considera solicitar una autorización de reingreso utilizando el Formulario I-131 para proteger tu estatus de residente permanente.
  • Consulta con un abogado de inmigración: Si tienes dudas sobre tu situación migratoria o planes de viaje, es aconsejable buscar asesoría legal para evitar riesgos innecesarios.
