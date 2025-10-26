- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
MUCHA ATENCIÓN, inmigrante con Green Card: este ERROR al viajar fuera de EE. UU. por un año puede poner en riesgo tu residencia
Las personas con tarjeta de residencia pueden residir, trabajar y viajar legalmente en Estados Unidos, siempre cumpliendo las leyes para mantener su estatus.
Si eres un residente permanente en Estados Unidos, es muy importante que conozcas qué significa estar fuera del país durante mucho tiempo. Durante el gobierno de Donald Trump, las autoridades de inmigración comenzaron a vigilar más de cerca a quienes tienen Green Card, lo que podría poner en riesgo tu estatus legal si permaneces demasiado tiempo fuera del país.
Los titulares de Green Card pueden vivir y trabajar legalmente en EE. UU.
PUEDES VER: Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón
Viajar fuera de EE. UU. por un año: el error que puede poner en riesgo tu Green Card
Según el USCIS, un residente permanente que se ausente de Estados Unidos por un año o más sin un permiso de reingreso corre el riesgo de perder su estatus. Esto podría derivar en la pérdida de la Green Card e, incluso, en la remisión a un tribunal de inmigración para evaluar la validez de su residencia.
Además, según Hindustan Times, si permaneces fuera de Estados Unidos por más de seis meses pero menos de un año, las autoridades migratorias podrían cuestionar si realmente tienes la intención de residir de manera permanente en el país. Aunque ausencias breves normalmente no representan un problema, se recomienda solicitar una autorización de reingreso a través del Formulario I-131 para evitar posibles complicaciones al regresar.
Recomendaciones para inmigrantes que buscan mantener su estatus de residente permanente
- Mantén vínculos con EE. UU.: Es importante que mantengas una residencia, un empleo o la presentación de impuestos en EE. UU. para demostrar tu intención de residir permanentemente en el país.
- Solicita una autorización de reingreso: Si planeas estar fuera del país por un período prolongado, considera solicitar una autorización de reingreso utilizando el Formulario I-131 para proteger tu estatus de residente permanente.
- Consulta con un abogado de inmigración: Si tienes dudas sobre tu situación migratoria o planes de viaje, es aconsejable buscar asesoría legal para evitar riesgos innecesarios.
- 1
Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón
- 2
ALERTA en la autopista 80: hombre apuñalado en un Walmart termina con múltiples lesiones
- 3
Adiós para siempre: Walmart CONFIRMA el fin de su beneficio más querido por los clientes
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50