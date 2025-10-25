- Hoy:
ALERTA familias en EE. UU.: Trump vigila casa por casa y anuncia embargo de cuentas bancarias, dólares y viviendas por fuerte razón
IRS ha sorprendido al anunciar la importancia de prestar atención a los últimos avisos que ha emitido el gobierno de Estados Unidos para los contribuyentes.
Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado, a través de su página oficial, importante información sobre las penalizaciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos si se emite un Aviso Final de Intención de Embargo y Derecho a Audiencia y no se toma en cuenta el plazo establecido.
Vale resaltar que estas impactantes sanciones podrían ocasionar un impacto significativo en la situación fiscal del contribuyente, por lo que es crucial estar informado y actuar con prontitud ante tales notificaciones. A continuación, lo que debes tomar en cuenta tras las últimas decisiones de la entidad americana.
Trump vigila casa por casa y anuncia embargo de cuentas bancarias, dólares y más
'El Cronista' y otros portales señalaron que el IRS ha emitido recientemente la advertencia de manera directa para aquellos que mantienen deudas pendientes con la entidad. En tanto, es bueno saber que, en caso de no recibir respuesta en el plazo establecido, las autoridades podrían considerar el embargo como una acción inminente.
Gobierno de Estados Unidos vigila casa por casa y anuncia embargo de cuentas bancarias, dólares y más.
Según la entidad gubernamental, omitir las notificaciones podría implicar la retención de salarios, la incautación de fondos de cuentas bancarias, así como la venta de vehículos, propiedades inmobiliarias y otros bienes personales.
Por ello, al recibir un aviso sobre la intención de embargo, lo primero que debes hacer es contactar de inmediato al organismo correspondiente para resolver la deuda lo antes posible. Si no es factible liquidar el monto total, se debe considerar la elaboración de un plan de pago alternativo que facilite el cumplimiento de la obligación.
También se recomienda llamar al número indicado en el aviso, pues existe la posibilidad de negociar un acuerdo que permita saldar la deuda de manera más accesible y evitar complicaciones.
4 instancias que deben llevarse a cabo antes que IRS embargue tus bienes, cuentas y propiedades
- IRS establece el monto del impuesto correspondiente y remite una factura al contribuyente.
- En caso de que la persona no cumpla con el pago de sus impuestos, el IRS enviará un Aviso Final de Intención de Embargo, el cual incluye información sobre los derechos del contribuyente a solicitar una audiencia.
- Este aviso se envía al menos 30 días antes de que se imponga cualquier penalización.
- El IRS notifica con antelación que tiene la facultad de comunicarse con terceros, como bancos, empleadores, clientes o contadores, para recabar información sobre la situación fiscal del contribuyente.
