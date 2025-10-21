Millones de estadounidenses quedarán SIN un beneficio clave tras nueva ley que entrará en vigor en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó la entrada en vigor de una nueva ley que modificará el panorama tributario a partir del 2026. La medida, incluida dentro de la ley SECURE 2.0, eliminará un beneficio económico que durante años permitió a miles de ciudadanos reducir el pago de impuestos sobre sus ahorros para la jubilación. Además, el organismo fiscal adelantó que se aplicará un ajuste en la deducción estándar adicional como parte de su política para compensar los efectos de la inflación, lo que podría generar cierto alivio para otros contribuyentes.

La nueva ley impactará directamente a los estadounidenses con mayores ingresos.

¿Quiénes perderán el beneficio económico?

Según la nueva regulación, las personas de 50 años o más que registren ingresos anuales iguales o superiores a $145,000 ya no podrán aprovechar el beneficio fiscal de hasta $4,000 relacionado con las contribuciones de recuperación a los planes 401(k). Hasta ahora, estos aportes eran deducibles y permitían reducir la carga impositiva; sin embargo, con la ley SECURE 2.0, los contribuyentes deberán pagar impuestos sobre estas contribuciones antes de retirarlas libres de impuestos.

Este cambio representa un importante giro para los jubilados y trabajadores de altos ingresos, ya que elimina una herramienta de ahorro que incentivaba la inversión en fondos de retiro. Al mismo tiempo, el gobierno federal obtendrá ingresos fiscales anticipados, fortaleciendo sus cuentas a corto plazo.

Impacto en los planes IRA y en el ahorro de los jubilados

Los planes IRA seguirán siendo una alternativa viable para quienes buscan beneficios tributarios a largo plazo. Estos programas permiten a los contribuyentes acumular fondos para su jubilación y deducir parte de las aportaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el IRS.

Sin embargo, los expertos advierten que el nuevo marco podría generar una brecha fiscal más amplia entre quienes pueden mantener aportes voluntarios y aquellos que dependen de incentivos tributarios para ahorrar.

Un cambio que marcará la economía de los jubilados

Aunque la intención del gobierno es equilibrar el sistema tributario y aumentar la recaudación, economistas y analistas coinciden en que esta medida podría afectar los planes de retiro de millones de estadounidenses. En especial, impactará a quienes habían proyectado sus ahorros en función de las ventajas fiscales ahora eliminadas.

El IRS continuará publicando guías y actualizaciones antes de que la ley entre en vigencia en 2026 para ayudar a los contribuyentes a prepararse y ajustar sus estrategias financieras.