Estados Unidos ELEVA la edad para cobrar el 100% de la SEGURIDAD SOCIAL: millones de jubilados IMPACTADOS

El aumento en la edad mínima para acceder al 100 % de los beneficios de la Seguridad Social en Estados Unidos obligará a millones de personas a replantear su jubilación. A partir de 2025, quienes nacieron en 1959 deberán tener 66 años y 10 meses para acceder al monto completo, mientras que los nacidos en 1960 o después tendrán que esperar hasta los 67 años. Esta modificación responde a reformas legislativas aprobadas en 1983, que elevaron progresivamente la edad de retiro de 65 a 67 años.

Impacto directo en los pagos mensuales

Solicitar la jubilación antes de la edad plena tendrá consecuencias económicas significativas. Reclamar el beneficio a los 62 años implicará una reducción de casi 30 % en el monto mensual. En cambio, quienes pospongan su retiro podrán aumentar su pago hasta en 8 % por año, acumulando un máximo de 32 % extra si esperan hasta los 70 años.

El aumento en la edad de retiro modifica la planificación financiera de los adultos mayores.

Estrategias para cubrir la brecha antes del retiro

Expertos financieros recomiendan adoptar alternativas inteligentes para sostener ingresos antes de alcanzar la edad de retiro total.

Retiro escalonado: trabajar menos horas (de 15 a 30 por semana) para mantener ingresos y seguro médico.

trabajar menos horas (de 15 a 30 por semana) para mantener ingresos y seguro médico. Ahorros líquidos: acumular entre 18 y 24 meses de gastos en cuentas de alto rendimiento para evitar vender inversiones en momentos críticos.

acumular entre 18 y 24 meses de gastos en cuentas de alto rendimiento para evitar vender inversiones en momentos críticos. Alquiler de espacios: generar ingresos adicionales rentando habitaciones o cocheras, lo que puede aportar entre 700 y 1.000 dólares mensuales .

generar ingresos adicionales rentando habitaciones o cocheras, lo que puede aportar entre . Empleos puente: empresas como Costco, Home Depot y Trader Joe's ofrecen trabajos de medio tiempo con beneficios médicos.

Consejos para optimizar impuestos y beneficios

Entre las estrategias recomendadas:

Priorizar retiros de cuentas sujetas a impuestos antes de tocar cuentas IRA o 401(k).

Utilizar cuentas Roth IRA para disponer de fondos sin penalidades.

Mantener bajo el ingreso bruto ajustado para acceder a subsidios de la Affordable Care Act antes de recibir Medicare.

Además, se sugiere diversificar ingresos con trabajos complementarios, como tutorías en línea, cuidado de mascotas o venta de productos caseros, lo que permite reducir la dependencia de un empleo tradicional durante la transición a la jubilación total.