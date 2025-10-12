Pago récord del Seguro Social: quiénes recibirán $5.108 en octubre y cuándo cobrarlo en Estados Unidos

Este mes, miles de beneficiarios en Estados Unidos recibirán uno de los pagos más altos del año: hasta $5,108 dólares. La Social Security Administration (SSA) ha publicado el calendario oficial y anunció un cambio importante: los pagos dejarán de entregarse en cheques físicos y ahora solo se recibirán de manera electrónica.

Pago máximo de $5,108 llega este mes.

Fechas de pago según fecha de nacimiento

La SSA distribuirá los pagos de octubre en diferentes fechas, de acuerdo con el día de nacimiento de cada beneficiario:

1 al 10: miércoles 8 de octubre.

miércoles 8 de octubre. 11 al 20: miércoles 15 de octubre.

miércoles 15 de octubre. 21 al 31: miércoles 22 de octubre.

Quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997, cobrarán el 3 de octubre .

. Los beneficiarios de Supplemental Security Income (SSI) ya recibieron su pago el 1 de octubre.

Pagos solo electrónicos

Desde el 30 de septiembre de 2025, el Seguro Social ya no entrega cheques en papel. A partir de ahora, los pagos se recibirán exclusivamente por medios electrónicos. La SSA informó que esta medida busca agilizar el proceso y aumentar la seguridad. Solo un pequeño porcentaje (1%) de beneficiarios aún utilizaba cheques físicos.

Las opciones disponibles son:

Depósito directo: el dinero se transfiere a la cuenta bancaria del beneficiario.

el dinero se transfiere a la cuenta bancaria del beneficiario. Tarjeta Direct Express: una tarjeta prepaga oficial para quienes no tienen cuenta bancaria.

Programas que recibirán pagos

Los pagos corresponden tanto al programa de SSI como al de jubilación, sobrevivientes y discapacidad (RSDI). Este ajuste no afecta los montos, únicamente el método de entrega. “Buscamos mejorar la eficiencia y garantizar que los beneficiarios reciban sus prestaciones mensuales con puntualidad”, explicó la SSA en su comunicado.