Depositarán más de 33.000 dólares en las cuentas de este grupo en EE. UU. y con estos requisitos.

El gobierno de Estados Unidos resalta, a comparación de otros, por implementar gran cantidad de programas sociales que facilitan a familias enteras la recepción de depósitos mensuales en sus cuentas bancarias. En las prestaciones estatales, los montos acumulados pueden llegar a superar, incluso, los 30.000 dólares, una suma que no pasa desapercibida a la hora de afrontar gastos esenciales familiares.

No obstante, es importante conocer que, el acceso a estos beneficios no es automático, pues es necesario que se cumplan ciertos requisitos específicos y evidenciar la situación económica que existe en el hogar. ¿Cómo acceder a la asistencia económica de 33.000 dólares que está ofreciendo EE. UU. para este grupo de personas?

'El Cronista' y otros medios informaron que, en Nuevo México, el suroeste de EE. UU., las familias pueden obtener beneficios mediante dos programas federales, los cuales brindan apoyo tanto alimentario como económico, lo que permite un aumento en sus ingresos anuales. Para los hogares con ocho miembros, la combinación de los dos planes puedes resultar en un total de hasta 33.600 dólares al año.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): te brinda ayuda para la compra de alimentos mediante una tarjeta EBT. En el caso de una familia de ocho personas, el apoyo mensual asciende a 1.756 dólares, lo que equivale a 21.072 dólares anuales.

(SNAP): te brinda ayuda para la compra de alimentos mediante una tarjeta EBT. En el caso de una familia de ocho personas, el apoyo mensual asciende a 1.756 dólares, lo que equivale a 21.072 dólares anuales. La Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) en el caso de este programa, dinero en efectivo está destinado a cubrir gastos de vivienda, servicios y ropa. Para el mismo grupo familiar, el pago mensual es de 1.044 dólares, sumando alrededor de 12.528 dólares al año.

Cabe resaltar que, al combinar ambos beneficios, las familias que cumplen con los requisitos de elegibilidad pueden acceder a un apoyo financiero mucho mayor, lo que les permite mejorar su calidad de vida y sus ingresos por año.

Requisitos para acceder a estos beneficios

Para poder acceder al beneficio de más de 33.000 dólares, los interesados tienen que tomar en cuenta ciertos requisitos establecidos: