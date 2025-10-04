- Hoy:
Tensa situación en Walmart: reportan arresto inmediato de hombre que se hizo pasar por empleado y cometió robo de cervezas
Un individuo fue arrestado tras suplantar la identidad de un trabajador de Walmart con el objetivo de conseguir cerveza de manera ilícita en EE. UU.
Recientemente, un individuo fue detenido en Port Angeles, Estados Unidos, tras intentar robar cerveza haciéndose pasar por un empleado de Walmart. Su plan fue frustrado cuando los trabajadores del lugar notaron su comportamiento sospechoso y alertaron a las autoridades. ¿Qué se sabe sobre él y qué cargos podría enfrentar tras lo sucedido? AQUÍ todo lo que se sabe.
PUEDES VER: Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
Arrestan a hombre que se hizo pasar por empleado en Walmart y cometió robo de cervezas
'Mynorthwest' y otros medios informaron sobre el último reporte de la policía local de Port Angeles, en la que se reveló que un hombre fue detenido tras hacerse pasar por un trabajador de Walmart en dicha zona, esto con la finalidad de conseguir más cerveza. A continuación, los datos que expuso la Oficina del Sheriff del Condado de Clallam.
Arrestan a hombre que se hizo pasar por empleado en Walmart y cometió robo de cervezas.
El individuo, el cual portaba un chaleco de la tienda con una etiqueta que decía "Greg", había ingresado a la sucursal ubicada en E. Kolonels Way a través de una puerta destinada exclusivamente para el personal, después de que el establecimiento había cerrado al público.
Asimismo, testigos indicaron que el sospechoso parecía estar bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a los empleados a alertar a las autoridades, reconociendo que este joven no pertenecía a la plantilla laboral de la empresa.
Al llegar los agentes, el hombre adoptó una actitud desafiante antes de intentar escapar. Si bien, condujo su vehículo hasta el Walmart, lo abandonó al notar la presencia policial y huyó a pie. Sin embargo, gracias a la revisión de las placas, los agentes lograron identificarlo y posteriormente lo encontraron oculto cerca de la entrada de camiones del establecimiento.
¿Cuál es la situación del sujeto tras el reporte en esta tienda Walmart?
En medio de este contexto, se confirmó que el sospechoso fue recluido en la prisión del condado de Clallam tras ser acusado de intentar cometer un robo en segundo grado.
En tanto, hasta el cierre de la nota, las autoridades continúan investigando el caso. No se conoce otros cargos que enfrentaría.
