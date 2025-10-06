Aviso importante: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en marcha una nueva táctica en Texas, EE. UU., esto luego que se reportara un reciente operativo en el que, al menos seis tiendas de ropa de segunda mano en el sur de McAllen, han sido protagonistas de varias detenciones de extranjeros.

Esta última acción federal, la cual involucró la colaboración de diversas agencias, resultó en el arresto de más de 100 personas. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Por qué ahora es la nueva estrategia de ICE?

EE. UU.: nueva estrategia de ICE y sorpresivas REDADAS en tiendas de ropa usada

'La Nación' y otros medios informaron que, en la mañana del jueves 2 de octubre, se revelaron que seis establecimientos de ropa usada fueron objeto de una operación de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, en el área sur de la intersección de la calle 23 y la avenida Militar, en EE. UU.

Al respecto, algunos testigos de estas sorpresivas redadas informaron a Univision que la operación se inició alrededor de las 11:00 a. m., teniendo como consecuencia, la detención de más de 100 personas, quienes fueron trasladadas en tres autobuses. Entre los arrestados se encontraban algunos empleados y comerciantes.

Confirman nueva estrategia de ICE y sorpresivas redadas en tiendas de ropa usada en EE. UU.

Los testigos no dudaron en contar que, al llegar los oficiales al lugar, ordenaron a las personas formar una fila y comenzaron a verificar sus identidades. Muchos de los detenidos fueron liberados tras presentar certificados de nacimiento estadounidense o documentos de residencia permanente legal.

Se reveló también que uno de los locales que se vieron envueltos en la operación fue la tienda Tres Dimensiones Ropa Usada, ubicada en el 7900 de la 23rd St. Por su parte, Nina Pruneda, portavoz del ICE, declaró a Telemundo que en la operación participaron diversas agencias federales, estatales y locales, pero no contó más detalles.

¿Qué consejos tomar en cuenta frente a las redadas en EE. UU.?

Por otro lado, ciertos expertos en temas migratorios han recomendado a los inmigrantes sin estatus legal que mantengan silencio hasta contar con la asesoría de un abogado que los represente.

Señalan también la importancia de no intentar escapar, ya que esta acción podría resultar en un arresto inesperado. Por otro lado, informan a los empleadores que no están obligados a responder a una orden administrativa que solicite información sobre la situación laboral de los trabajadores extranjeros.