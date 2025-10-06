- Hoy:
¡Impactante! Latino con 30 años en Estados Unidos enfrenta deportación por este GRAN ERROR de hace casi 10 años
Francisco Duarte, residente de San Diego desde hace 30 años, enfrenta deportación tras error migratorio en 2017; planea entregarse voluntariamente.
Francisco Duarte, residente de San Diego desde hace más de 30 años y padre de cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, deberá abandonar el país tras perder su caso migratorio. Duarte decidió no apelar la decisión del juez y se entregará voluntariamente a las autoridades en octubre, buscando evitar un proceso violento de deportación.
El hombre relató a Telemundo que su error ocurrió en 2017, cuando solicitó una visa de turista mientras estaba en situación irregular en territorio estadounidense. Planea mudarse a Tijuana, México, manteniéndose cerca de California para poder recibir visitas de sus hijos sin contratiempos.
ICE continúa expulsando a inmigrantes pese a sus raíces en el país.
Deportaciones masivas en 2025
Las políticas de expulsión de la Administración Trump han generado alarma internacional. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta agosto de 2025 se han deportado aproximadamente 150.000 extranjeros, cifra que se estima superará los 300.000 para finales de año. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expresó su preocupación por el impacto humanitario de estas medidas.
Repercusiones en la comunidad migrante
Las redadas en lugares tradicionalmente considerados "seguros" escuelas, iglesias y barrios con alta presencia de inmigrantes han provocado miedo y desconfianza. Muchos evitan acudir a citas médicas, centros educativos o realizar trámites legales por temor a ser arrestados.
Expertos recomiendan a los inmigrantes:
- Mantener documentos legales siempre accesibles.
- Conocer sus derechos y contar con asistencia legal, incluso en zonas consideradas "seguras".
- Organizarse comunitariamente y denunciar abusos a través de canales legales o protestas pacíficas.
La historia de Duarte refleja cómo incluso residentes de larga data pueden enfrentar deportación por errores del pasado, evidenciando la tensión y vulnerabilidad que atraviesa la comunidad migrante bajo las políticas actuales.
