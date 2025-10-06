- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Colo Colo vs Sao Paulo
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Donald Trump confirma ataque de Estados Unidos a embarcación narco cerca de la costa venezolana
Durante la celebración del 250 aniversario de la Marina, Trump anuncia operativo exitoso contra narcotráfico en el Caribe, sin bajas estadounidenses.
Durante la celebración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que el sábado por la noche, el Ejército atacó otra embarcación vinculada al narcotráfico en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana. El mandatario destacó la efectividad de los operativos navales y afirmó que, actualmente, “no hay más botes” en esa zona.
PUEDES VER: Estados Unidos impone REGLAS más ESTRICTAS para choferes extranjeros: licencias comerciales bajo alerta
Trump aseguró que los barcos del narco son responsables de la muerte de miles de estadounidenses y la destrucción de familias. "Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses. Lo que estamos haciendo es un acto de bondad. Hicimos otro anoche y fuimos muy efectivos", enfatizó durante su discurso a la Marina. El presidente también advirtió que, ante la ausencia de tráfico marítimo, los próximos operativos podrían trasladarse a tierra firme.
Respaldo del Pentágono
Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió las operaciones en el Caribe y afirmó que cualquier embarcación que transporte drogas hacia Estados Unidos es un objetivo legítimo. "Sabemos de dónde vienen, para quién trabajan, adónde van y qué transportan. Estos ataques son limpios y justificados para proteger a nuestro país", declaró en Fox News.
Con este anuncio, la embarcación atacada el sábado sería la quinta desde que comenzaron las operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico en el Caribe. El viernes anterior, otra nave fue destruida, dejando como resultado la muerte de sus cuatro tripulantes, sin que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultara herido.
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las acciones del Pentágono y resaltó que los ataques cuentan con “tremenda confianza” en la inteligencia militar. Rubio aseguró que las fuerzas estadounidenses saben “quién está a bordo, qué hacen y hacia dónde se dirigen”, y agregó que las medidas ya están teniendo un “impacto dramático” en la reducción de salidas de narcotráfico hacia Estados Unidos.
- 1
Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
- 2
MALA noticia para inmigrantes: redada nocturna en Chicago deja más de 30 detenidos
- 3
Atención, inmigrantes: este es el motivo por el que EE. UU. los deporta a un país distinto al suyo, según la Patrulla Fronteriza
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50