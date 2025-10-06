Donald Trump confirma ataque de Estados Unidos a embarcación narco cerca de la costa venezolana

Durante la celebración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que el sábado por la noche, el Ejército atacó otra embarcación vinculada al narcotráfico en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana. El mandatario destacó la efectividad de los operativos navales y afirmó que, actualmente, “no hay más botes” en esa zona.

Trump aseguró que los barcos del narco son responsables de la muerte de miles de estadounidenses y la destrucción de familias. "Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses. Lo que estamos haciendo es un acto de bondad. Hicimos otro anoche y fuimos muy efectivos", enfatizó durante su discurso a la Marina. El presidente también advirtió que, ante la ausencia de tráfico marítimo, los próximos operativos podrían trasladarse a tierra firme.

Respaldo del Pentágono

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió las operaciones en el Caribe y afirmó que cualquier embarcación que transporte drogas hacia Estados Unidos es un objetivo legítimo. "Sabemos de dónde vienen, para quién trabajan, adónde van y qué transportan. Estos ataques son limpios y justificados para proteger a nuestro país", declaró en Fox News.

Con este anuncio, la embarcación atacada el sábado sería la quinta desde que comenzaron las operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico en el Caribe. El viernes anterior, otra nave fue destruida, dejando como resultado la muerte de sus cuatro tripulantes, sin que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultara herido.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las acciones del Pentágono y resaltó que los ataques cuentan con “tremenda confianza” en la inteligencia militar. Rubio aseguró que las fuerzas estadounidenses saben “quién está a bordo, qué hacen y hacia dónde se dirigen”, y agregó que las medidas ya están teniendo un “impacto dramático” en la reducción de salidas de narcotráfico hacia Estados Unidos.